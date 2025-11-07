SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas explosões em uma mesquita dentro de um complexo escolar em Jacarta, na Indonésia, deixou mais de 50 pessoas feridas nesta sexta-feira (7).

Explosões aconteceram por volta das 12h (2h no horário de Brasília) na Escola Estadual de Ensino Médio 27, na capital. Dois estrondos foram ouvidos assim que o sermão da sexta-feira começou, informaram as testemunhas à agência de notícias Reuters.

Ao todo, 54 pessoas foram hospitalizadas, a maioria delas estudantes. Alguns dos feridos tinham apenas escoriações e 20 precisaram permanecer internados.

Suspeito de plantar as bombas tem 17 anos e está entre os feridos. Ao canal Channel News Asia, o vice-presidente do Parlamento, Sufmi Dasco Ahmad, afirmou que o adolescente passa por cirurgia.

Três pessoas têm ferimentos graves, segundo o chefe de polícia local, Asep Edi Suheri. Uma das testemunhas afirmou que as bombas jogaram pregos para o ar quando explodiram. "Dois dos meus amigos foram atingidos pelos pregos nas mãos e nos pés", disse um dos alunos ao canal KompasTV.

Motivo da explosão não foi informado até o momento. Equipes de varredura foram enviadas à região e encontraram armas de brinquedo perto da mesquita.