SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente argentino Javier Milei protagonizou um momento curioso nas redes sociais.

Fã declarado de rock, o líder argentino se empolgou com um suposto convite do AC/DC para cantar com a banda durante o show marcado para março do próximo ano, em Buenos Aires. O detalhe é que o convite era falso.

Segundo o jornal Clarín, o presidente compartilhou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) uma postagem de uma conta que se passava pelo perfil oficial do grupo australiano. O post dizia: "Me preparei a vida toda para ver o Javo cantar Thunderstruck", em referência ao apelido de Milei e a um dos maiores sucessos do AC/DC.

Sem desconfiar da farsa, o político respondeu empolgado: "VAAAAAAAAMOOOOOO", celebrando o convite que, para ele, parecia real. Pouco depois, ao perceber que havia sido enganado, o presidente apagou a publicação ?mas o episódio já havia viralizado.

A turnê mundial "Power Up", que marca o retorno do AC/DC aos palcos após anos de pausa, deve passar pela América do Sul em 2026, com apresentações em Buenos Aires no estádio Monumental de Núñez (River Plate).

Apesar do mal-entendido, a reação de Milei não surpreendeu os argentinos. Conhecido por seu temperamento explosivo e gosto pelo espetáculo, o presidente costuma subir aos palcos sempre que pode.

No mês passado, ele fez um evento em formato de show para lançar seu livro "La construcción del milagro" (A Construção do Milagre, em tradução livre), reunindo cerca de 15 mil pessoas na Movistar Arena, na capital argentina.