SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tumba do faraó Tutancâmon, no Vale dos Reis, em Luxor, está em seu estado mais frágil desde a descoberta, em 1922. Um estudo da Universidade do Cairo revela que rachaduras se espalham pelos tetos, enquanto a umidade e fungos corroem lentamente os murais de 3.300 anos.

Alerta foi publicado em maio de 2025 na revista científica Nature. O autor, professor Sayed Hemeda, da Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo, afirma que o local "tem sido submetido a impactos de longo prazo, tanto por enxurradas repentinas quanto por uma falha geológica principal". Segundo ele, essas forças "têm causado diferentes graus de instabilidade e danos, que vêm piorando com o tempo".

Feita de xisto de Esna, rocha que se expande e contrai com a umidade, a tumba sofre com o avanço da umidade e da pressão interna. A pesquisa identificou uma falha estrutural que atravessa o teto da entrada e das câmaras funerárias, permitindo a infiltração de água da chuva. Essa fissura é o ponto crítico da instabilidade.

"O túmulo desenvolveu uma falha que atravessa o teto da entrada e das câmaras funerárias. Essa rede de rachaduras permite que a água da chuva penetre, corroendo e comprometendo a integridade do local", disse Hemeda, ao Daily Mail.

Em 1994, uma enchente histórica submergiu várias tumbas do Vale dos Reis. As águas invadiram a tumba de Tutancâmon, elevaram a umidade e provocaram a proliferação de fungos. Desde então, a integridade estrutural do local se deteriora de forma contínua.

Hemeda alertou que, embora o colapso total "não deva ocorrer tão cedo", o dano acumulado pode comprometer a tumba antes do esperado. "Há riscos atuais e futuros que afetarão sua integridade estrutural a longo prazo, e o túmulo talvez não dure mais milhares de anos, como foi construído para durar", afirmou ao Daily Mail.

SIMULAÇÕES REVELAM RISCO

As simulações realizadas pelo professor Sayed Hemeda revelam que o teto da câmara funerária está sob enorme pressão. A estrutura apresenta deformações e rachaduras milimétricas, resultado do peso das montanhas acima e da expansão do xisto com a umidade. Segundo o estudo, a tensão acumulada é tão grande que pode provocar novas fraturas se não houver intervenção.

Umidade resultante das enxurradas tem reduzido a resistência do xisto. Isso favorece delaminações e descascamentos nas paredes.

"O descolamento dos tetos da antecâmara e da câmara funerária é resultado da combinação entre o enfraquecimento do xisto pela água e o esforço desigual nas camadas inferiores", disse Sayed Hemeda, na Nature.

MEDIDAS URGENTES

O pesquisador recomenda medidas imediatas para conter o avanço das fissuras. "O estudo conclui que reduzir as flutuações de umidade é essencial. Isso pode ser feito controlando a circulação de ar dentro e ao redor da tumba."

Plano técnico de conservação permanente é necessário. "As tumbas reais no Vale dos Reis exigem uma intervenção urgente e estudos científicos precisos para analisar os riscos e como mitigá-los", declarou ao Daily Mail.