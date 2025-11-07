SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (7) que pediu ao Departamento de Justiça para investigar os frigoríficos do país por "elevarem os preços" da carne bovina.

Sem provas, Trump acusou frigoríficos de "manipularem os preços" da carne vermelha no país. "Pedi ao Departamento de Justiça que inicie imediatamente uma investigação sobre as empresas frigoríficas que estão elevando o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito, fixação de preços e manipulação de preços", disse Trump em publicação no Truth Social.

Trump alegou que, apesar de os preços do gado caírem "substancialmente", as carnes nos mercados seguem caras. "Portanto, sabe-se que há algo de suspeito. Vamos descobrir a verdade muito rapidamente. Se houve crime, os responsáveis pagarão um preço alto".