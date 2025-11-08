SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo terrorista palestino Jihad Islâmico entregou nesta sexta-feira (7) o corpo de mais um refém como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

O Exército de Israel confirmou em um comunicado no sábado (8) que o corpo era do israelo-argentino Lior Rudaeff após um processo de identificação.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, informou que um caixão contendo os restos mortais do refém foi entregue, sob intermédio da Cruz Vermelha, às forças de segurança israelenses em Gaza.

O Jihad Islâmico é um grupo armado aliado ao Hamas e que também fez reféns durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. O gabinete informou que o corpo do refém foi localizado na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

Rudaeff, que era motorista voluntário de ambulâncias, foi morto em 7 de outubro de 2023, enquanto tentava defender sua comunidade.

Casado e pai de quatro filhos, Rudaeff tinha 61 anos e morava no kibutz Nir Yitzhak, perto da Faixa de Gaza, e era membro de forças de segurança.

De acordo com o acordo de cessar-fogo de outubro, o Hamas entregou todos os 20 reféns vivos que ainda estavam em Gaza desde o ataque do grupo a Israel, em troca de quase 2.000 palestinos detidos em Israel.

O acordo também incluiu a devolução dos restos mortais de 28 reféns em troca de restos mortais de 360 militantes.

Incluindo Rudaeff, 23 corpos de reféns foram devolvidos em troca de 300 corpos de palestinos, embora nem todos tenham sido identificados, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Militantes liderados pelo Hamas fizeram 251 reféns no ataque de 2023 e mataram outras 1.200 pessoas, a maioria civis, de acordo com dados israelenses. A ofensiva retaliatória de Israel matou mais de 69 mil palestinos, a maioria civis, segundo autoridades de saúde em Gaza.

O cessar-fogo permitiu que centenas de milhares de palestinos retornassem às ruínas de suas casas em Gaza.

Forças americanas vão participar da coordenação da ajuda humanitária na Faixa de Gaza juntamente com Israel, como parte do plano de cessar-fogo do presidente dos EUA, Donald Trump segundo informações da agência de notícias Reuters deste sábado que mencionavam um oficial de segurança israelense.

O Washington Post afirmou na sexta-feira que o Centro de Coordenação Civil-Militar (CMCC), liderado pelos EUA, substituirá Israel na supervisão da ajuda para Gaza. Citou um oficial dos EUA e fontes envolvidas com o assunto, e afirmou que o CMCC decidiria qual ajuda entraria em Gaza e como.