SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rússia lançou um ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia neste sábado (8), matando pelo menos quatro pessoas e danificando grandes instalações de infraestrutura energética em três regiões, segundo autoridades.

O presidente Volodimir Zelenski disse que Moscou lançou mais de 458 drones e 45 mísseis. Destes, a Força Aérea Ucraniana afirma ter abatido 406 drones e 9 mísseis ?outros 26 mísseis russos e 52 drones atingiram 25 alvos.

Um drone atingiu um prédio residencial e deixou 2 pessoas mortas e 12 feridas na cidade de Dnipro. Uma pessoa morreu na região de Kharkiv.

Instalações de energia nas regiões de Kiev, Poltava e Kharkiv foram danificadas, disse a primeira-ministra Iulia Sviridenko. Ela também afirmou que o governo e as empresas de energia estavam trabalhando para restabelecer o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento ?os ataques deterioram ainda mais o sistema energético do país, que começa a se aproximar do inverno e já conta com temperaturas próximas de 0°C.

Na região central de Poltava, duas cidades (Kremenchuk, com cerca de 200 mil habitantes, e Horishni Plavni, com aproximadamente 50 mil) ficaram sem grande parte da energia elétrica e estavam utilizando geradores para o fornecimento de água, segundo autoridades municipais.

O ministro responsável pela reconstrução de infraestrutura do país, Oleksii Kuleba, também afirmou que atrasos significativos ocorreram nas redes ferroviárias e acusou a Rússia de intensificar seus ataques a depósitos de locomotivas.

Zelenski disse que os ataques demonstraram a necessidade de intensificar sanções contra o Kremlin. "Para cada ataque de Moscou à infraestrutura energética com o objetivo de prejudicar a população antes do inverno deve haver uma resposta com sanções contra toda a energia russa", afirmou no aplicativo Telegram.

Desde o início da invasão da Ucrânia, há quase quatro anos, o presidente russo, Vladimir Putin, tem alavancado ataques ao setor elétrico. Neste outono, o país atacou instalações de gás nove vezes em um período de dois meses, segundo a estatal de energia Naftogaz.

O Ministério da Defesa de Moscou afirmou ter lançado "um ataque maciço com armas aéreas, terrestres e marítimas de alta precisão e longo alcance" contra instalações de produção de armamentos e de energia em resposta aos ataques de Kiev contra a Rússia.

Moscou também afirmou que suas forças continuaram avançando em combates ao redor das cidades estratégicas de Pokrovsk e Kupiansk, e que capturaram uma pequena vila no leste da Ucrânia, parcela do território ucraniano invadido e que contém as principais áreas da linha de frente atual.

A Ucrânia envia regularmente drones para atacar instalações petrolíferas dentro da Rússia.

Como os esforços diplomáticos para interromper a guerra em baixa, Kiev vem tentando reduzir a capacidade de Moscou de financiar o conflito.