SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Japão emitiu um alerta de tsunami neste domingo (09), depois que um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a costa nordeste do país.

Tremor foi registrado às 17h03, no horário local (5h03 em Brasília). Seu epicentro foi próximo à costa de Sanriku, cerca de 590 km a norte de Tóquio. Não há relatos de feridos.

Cidade de Ofunato, na província de Iwate, orientou a retirada de mais de 6.000 pessoas que moram na área costeira. Outros municípios também instruíram os moradores a evacuarem a região. São esperadas ondas de até um metro de altura, segundo a Agência Meteorológica do Japão. Ondas de tsunami já foram observadas na costa, informou a emissora estatal NHK.

A primeira-ministra Sanae Takaichi pediu para as pessoas deixarem a costa "imediatamente". Em post no X, ela afirmou que o tsunami "poderá ser maior do que o esperado" e alertou para a "possibilidade de réplicas" do terremoto.

A agência meteorológica do país também alertou para a possibilidade de ocorrerem terremotos de intensidade semelhante ou até maiores nos próximos dias. O órgão orientou as pessoas evitar ir às praias ou entrar no mar em toda a região abrangida pelo alerta de tsunami.

Japão tem ocorrências frequentes de fenômenos do tipo. O país fica no Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra 90% dos tremores registrados. As características geológicas da região fazem com que ela seja a mais instável do planeta.