PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Um vídeo de Maurício da Cruz, 37, em seu perfil no Instagram despertou a curiosidade de seus seguidores. Na publicação, o brasileiro que vive na China apresenta um aplicativo que permite aos usuários denunciar infrações de trânsito.

Ele, que conheceu o aplicativo pelas redes sociais chinesas, disse à Folha que não usa o recurso dia a dia, mas utilizou para mostrar como funciona aos seus seguidores. "Mas, em situações mais sérias, quando alguém estaciona em vaga de deficiente ou bloqueia o acesso das pessoas, aí sim utilizo, porque acho importante nesses casos mais graves", diz ele.

Maurício vive na China há 13 anos e divide seu dia a dia em um perfil no Instagram chamado "China em 360º". Em uma das denúncias feitas por ele, o departamento de trânsito afirma que as informações enviadas por ele não mostram claramente a infração. E esse é uma dos requisitos deste tipo de aplicativos, disponibilizados pelos municípios.

Neles, usuários podem enviar infrações de trânsito para serem avaliadas por autoridades competentes e, se confirmada a transgressão, os órgãos responsáveis começam os procedimentos para encaminhar punições aos motoristas.

É o caso da capital do país, Pequim, que dispõe de uma plataforma em que cidadãos conseguem mandar infrações de veículos motorizados dentro da área administrativa da polícia de trânsito da cidade.

Ao baixar o aplicativo da força de segurança local, os interessados podem fazer as denúncias por foto ou vídeo. Segundo a gestão do município, todos os envios são processados e avaliados pelos profissionais especializados, e, se necessário, são enviados agentes para verificar e investigar a denúncia.

Em alguns exemplos fornecidos pelo Departamento de Gerenciamento de Tráfego da cidade, imagens enviadas por usuários mostram veículos fazendo mudanças de faixa em locais proibidos, dirigindo na contramão, trafegando em áreas vetadas para veículos motorizados, violando regras de estacionamento, deixando de dar seta e realizando ultrapassagem indevida.

Em alguns desses casos foram aplicadas multas de até 200 yuans (R$ 150), além de pontos na carteira dos motoristas.

O recurso, lançado em 2022, também permite que cidadãos registrem falhas de semáforos, iluminação, sinalização, entre outros problemas competentes à gestão do tráfego.

O Departamento de Segurança Pública de Xangai também dispõe de aplicativo que permite aos usuários relatarem infrações. Com funcionamento semelhante, a plataforma exige que os problemas documentados sejam enviados em até 10 dias e que os registros sejam objetivos, autênticos e obtidos por meios legais.

Além do registro visual, os usuários devem fazer um relato por escrito descrevendo dia, hora e local da infração, além de fornecer informações sobre a placa do veículo envolvido na transgressão. As informações devem ser corroboradas com as provas enviadas.

Já em Cantão, as denúncias devem ser feitas por meio de fotos e vídeos enviados no aplicativo do Departamento de Segurança Pública, e, no caso de imagens, são necessárias ao menos duas que comprovem a infração.

Existe a possibilidade de denúncias offline, mas neste caso é necessário ser em vídeo e mostrar claramente a placa do veículo e todo o processo de transgressão, além de não ter edições.

As autoridades responsáveis em Guangzhou também permitem que o usuário verifique se o relato foi aceito, e os motivos em caso de negativa.

O departamento acolhe denúncias de infrações como ultrapassagens ilegais, avançar no sinal vermelho, não dar prioridade ao pedestre, mudanças de faixa não autorizadas, utilização ilegal de faixas de ônibus e utilizar o telefone enquanto dirige, entre outros.