SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após um tiroteio em São Francisco, na Califórnia.

Um adulto de 35 anos e quatro adolescentes foram baleados do lado de fora de um supermercado. A vítima mais nova tem 15 anos, segundo o canal ABC News.

Tiros começaram após uma briga, informou a polícia. O Departamento Policial de São Francisco não detalhou o que causou a briga.

Os feridos foram levados ao hospital e duas pessoas seguiam feridas em estado crítico na manhã desta segunda-feira (10). As informações são do Hospital Geral de São Francisco. O adulto está em estado grave, segundo o jornal San Francisco Chronicle.

Ninguém foi preso até o momento. A polícia pediu pistas de testemunhas, mas afirma que considera o caso um "incidente isolado" sem riscos de novos desdobramentos.