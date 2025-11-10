SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Senado dos Estados Unidos deu um passo importante neste domingo (09) ao avançar com uma medida destinada a encerrar a paralisação do governo federal, o shutdown, que já dura 40 dias e tem afetado trabalhadores federais, atrasado a assistência alimentar e prejudicado viagens aéreas.

O QUE ACONTECEU

Governo Trump conseguiu apoio de alguns democratas e os senadores aprovaram, por 60 a 40, um projeto de lei da Câmara. Este projeto inclui um pacote de três projetos de lei de custeio para o ano inteiro.

O projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Representantes e sancionado pelo presidente Donald Trump. Não há um prazo para o fim da tramitação e a expectativa é que leve, pelo menos alguns dias.

Republicanos concordaram em votar em dezembro a prorrogação dos subsídios da Lei de Cuidados Acessíveis. Esses subsídios são uma prioridade dos democratas e ajudam americanos de baixa renda a pagar por planos de saúde privados.

O projeto proíbe demissões nas agências federais até 30 de janeiro. Isso representa uma vitória para os sindicatos de funcionários federais e seus aliados, atrasando os planos de Trump para reduzir o quadro de funcionários.

A proposta inclui pagamento de salários atrasados para todos os funcionários federais. Isso abrange membros das forças armadas, agentes fronteiriços e controladores de tráfego aéreo.

A PRÓXIMA ETAPA

Os líderes republicanos tentarão acelerar a aprovação do projeto na nova reunião no Senado nesta segunda-feira (10). Caso não consigam contornar as regras, a Câmara precisará dedicar grande parte da próxima semana às ações processuais antes da votação final, possivelmente estendendo a paralisação até o próximo fim de semana.