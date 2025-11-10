SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão perto do emblemático Forte Vermelho, em Nova Déli, matou ao menos oito pessoas e feriu cerca de 20 nesta segunda-feira (10), segundo autoridades da capital indiana. Trata-se de um raro incidente na cidade fortemente vigiada de mais de 30 milhões de habitantes.

De acordo com a polícia local, a explosão ocorreu pouco antes das 19h locais (9h30 no Brasil) em um veículo que se movimentava em baixa velocidade e havia parado em um sinal vermelho. Pelo menos seis veículos e três riquixás, um meio de transporte típico da Índia que é puxado a pé, ficaram danificados.

Segundo a emissora indiana NDTV, um proprietário anterior do carro, identificado apenas como Salman, foi preso ?informação que a agência de notícias Reuters não pôde verificar imediatamente.

Após o incidente, era possível ver corpos mutilados pela rua e de 30 a 40 ambulâncias, segundo um jornalista da Reuters. O hospital localizado nas proximidades foi isolado, e familiares angustiados se reuniram do lado de fora do prédio.

Musarrat Ansari disse que seu irmão ficou ferido depois que um veículo em chamas colidiu com a motocicleta em que ele estava. "Ele me ligou e disse que tinha machucado a perna e que não conseguia andar", declarou à AFP.

Embora agências antiterrorismo estivessem no local, ainda não está claro se o episódio foi um atentado, e "todos os ângulos" estavam sendo investigados, segundo o ministro do Interior, Amit Shah. Mesmo assim, Mumbai, a capital financeira, Uttar Pradesh, estado vizinho de Nova Déli, e grandes estações ferroviárias em toda a Índia foram colocados em alerta máximo, informaram as autoridades.

A embaixada americana em Déli emitiu um alerta de segurança para seus cidadãos, pedindo que evitassem multidões e áreas ao redor do Forte Vermelho e permanecessem alertas em locais frequentados por turistas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, manifestou solidariedade às famílias das vítimas. "Desejo uma rápida recuperação aos feridos. As autoridades estão prestando assistência aos afetados", afirmou o líder.

O Forte Vermelho, conhecido localmente como Lal Qila, é um vasto edifício da era Mughal do século 17. A construção, que mescla estilos arquitetônicos persas e indianos, é visitada por turistas durante todo o ano, e o primeiro-ministro discursa para a nação das muralhas do local todo 15 de agosto, dia da independência da Índia.

Durante as décadas de 1980 e 1990, Déli foi alvo de explosões em locais públicos, como estações de ônibus e áreas de mercado lotadas, em ataques atribuídos a combatentes islâmicos e separatistas. O último grande incidente do tipo ocorreu em 2011, quando mais de dez pessoas morreram em uma explosão perto do Tribunal Superior de Déli.

Nova Déli | Polícia