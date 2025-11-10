SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Loteria Nacional da Bélgica finalmente encontrou o vencedor de um prêmio de 3,5 milhões de euros (R$ 21,4 milhões na cotação atual) que estava 'sumido' desde junho, quando seu jogo foi premiado.

O prêmio foi sorteado há quase cinco meses, no dia 14 de junho. De acordo com o jornal belga La Libre, o vencedor, que é da região de Waasland, no norte da Bélgica, foi encontrado dias antes do prazo final para retirada, que era 1º de novembro.

A loteria precisou abrir um processo interno para rastrear o dono do jogo premiado. Em comunicado, a instituição confirmou que ele foi identificado graças "a eficiência dos sistemas informáticos e a experiência dos seus colaboradores".

O vencedor do prêmio agradeceu pela persistência da loteria. "Estou extremamente grato à Loterie Nationale pelos esforços que fez para me encontrar. Sem ela, nunca teria recebido este prêmio", disse ao jornal HLN, da Bélgica.

A Loteria Nacional da Bélgica destacou que não serão divulgados mais detalhes que possam identificar o novo milionário. Segundo os jornais locais, o vencedor do prêmio pretende investir o dinheiro em imóveis e em viagens de férias.