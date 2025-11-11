SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque feito por um homem-bomba na frente de um tribunal de Islamabad, capital do Paquistão, matou ao menos 12 pessoas nesta terça-feira (11), segundo o ministro do Interior, Mohsin Naqvi.

O autor do atentado detonou o explosivo do lado de fora do edifício da corte, próximo a um veículo policial, após esperar no local por 10 a 15 minutos, segundo Naqvi. A explosão também feriu ao menos outras 27 pessoas.

A polícia isolou a área, que abriga vários escritórios do governo.

"Estamos investigando este incidente sob diferentes ângulos. Não é apenas mais um atentado. Aconteceu bem aqui, em Islamabad", afirmou o ministro a jornalistas.

O advogado Rustam Malik, que estava no local na hora do ataque, afirmou à agência AFP que presenciou um "caos total" após a explosão. "Quando estacionei o meu carro e entrei no pédio, ouvi uma explosão na porta", contou. "Foi um caos total. Os advogados e as pessoas corriam. Vi dois corpos caídos na porta e vários veículos em chamas."

Até agora, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo atentado.

Em fevereiro deste ano, um outro ataque feito por um homem-bomba matou seis fiéis durante as orações em um seminário islâmico no noroeste do Paquistão ?edifício conhecido como um local de treinamento para o Talibã afegão.