Um homem-bomba matou pelo menos 12 pessoas do lado de fora de um tribunal em Islamabad, capital do Paquistão, nesta terça-feira (11), disse o ministro do Interior, Mohsin Naqvi.

Várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, informou fonte de um hospital.

O homem-bomba tentou entrar no prédio do tribunal, mas detonou o dispositivo do lado de fora, perto de um veículo da polícia, depois de esperar por 10 a 15 minutos, disse Naqvi a repórteres no local.

"Estamos investigando esse incidente de diferentes ângulos. Não se trata apenas de outro atentado a bomba. Aconteceu exatamente em Islamabad", disse o ministro.

A explosão ocorreu perto da entrada do tribunal distrital de Islamabad, que normalmente fica lotado.

Pessoas cobertas de sangue eram vistas ao lado de uma van da polícia, em vídeos e fotos na mídia local.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Tags:

explosão | homem-bomba | morte | Paquistao