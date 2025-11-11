SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque feito por um homem-bomba na frente de um tribunal de Islamabad, capital do Paquistão, matou ao menos 12 pessoas nesta terça-feira (11), segundo o ministro do Interior, Mohsin Naqvi.

Em comunicado, o Talibã paquistanês reivindicou a autoria da ação suicida, que visava atingir funcionários do Judiciário. "Juízes, advogados e oficiais que promoveram leis não islâmicas no Paquistão foram atingidos", afirma a nota. O grupo ameaça novos atentados até que a sharia (lei islâmica) seja adotada no país, de maioria muçulmana.

O autor do ataque detonou o explosivo do lado de fora do edifício da corte, próximo a um veículo policial, após esperar no local por 10 a 15 minutos, segundo Naqvi. A explosão também feriu ao menos outras 27 pessoas.

A polícia isolou a área, que abriga vários escritórios do governo.

O advogado Rustam Malik, que estava no local na hora do ataque, afirmou à agência AFP que presenciou um "caos total" após a explosão. "Quando estacionei o meu carro e entrei no prédio, ouvi uma explosão na porta", contou. "Os advogados e as pessoas corriam. Vi dois corpos caídos na porta e vários veículos em chamas."

Este é o segundo atentado em menos de 24 horas no país. Um homem-bomba matou três pessoas ao detonar seu carro na entrada de uma escola militar na noite de segunda-feira, no distrito noroeste de Waziristão do Sul, próximo à fronteira com o Afeganistão.

Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria de nenhum dos ataques.

Em fevereiro deste ano, um outro ataque feito por um homem-bomba matou seis fiéis durante as orações em um seminário islâmico no noroeste do Paquistão ?edifício conhecido como um local de treinamento para o Talibã afegão.