BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, dos Estado Unidos, chegou à América Latina nesta terça-feira (11), segundo a agência Reuters, citando dois funcionários do governo americano. Na manhã desta terça, a ditadura de Nicolás Maduro anunciou mobilização massiva de forças terrestres, aéreas e navais.

O Pentágono confirmou a chegada do USS Gerald Ford na área de operações do Comando Sul das Forças Armadas americanas, que abarca larga área que vai do Caribe aos mares ao sul da Argentina, sem especificar a localização exata. O navio de guerra tem capacidade para carregar dezenas de aviões de combate e geralmente se desloca acompanhado de uma frota de apoio.

O porta-aviões "reforçará a capacidade dos Estados Unidos para detectar, vigiar e desarticular os atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território americano e nossa segurança no hemisfério ocidental", afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

O Ford se junta a uma série de outras embarcações, aeronaves e tropas mobilizadas pelo EUA em águas do Caribe e em Porto Rico, onde revitalizou uma base fechada havia 23 anos, e aumenta o grau de pressão contra o regime de Maduro.

Foram ao menos quatro missões de bombardeiros americanos na costa venezuelana desde que a crise entre os dois países se aprofundou e Washington começou a explodir lanchas supostamente ligadas a narcotraficantes na região. O recado é claro a Caracas, uma vez que os EUA acusam Maduro de liderar um cartel narcotraficante, uma acusação que o ditador rejeita.

Em comunicado do Ministério da Defesa venezuelano, o regime afirma que colocou suas Forças ARmadas em "prontidão operacional completa", incluindo a "destacamento massivo" de forças terrestres, aéreas, navais, fluviais e de mísseis, além de outras unidades militares, órgãos de segurança e a Milícia Bolivariana.

Não se sabe ao certo o objetivo do presidente Donald Trump ao destacar o USS Gerald Ford para as águas do continente. Relatos na imprensa americana, sempre citando autoridades do governo de forma anônima, dizem que várias opções estão à mesa do republicano, que já autorizou a agência de inteligência americana a agir em solo venezuelano com o objetivo de tirar Maduro do poder. Alguma delas incluiriam a tomada de instalações de produção de petróleo do país latino-americano.

Enquanto assessores de Trump mais incisivos contra Maduro teriam sugerido inclusive uma invasão do país latino-americano, outras opções desenham ataques mais específicos a instalações militares com a meta de deplorar o apoio ao ditador, obrigando-o a deixar o poder ou fugir.

Maduro tem variado entre ordens de mobilização de tropas e pedidos de paz a Trump em suas declarações. Também tem apelado a aliados que são rivais de Washington, como a Rússia, China e Irã.

Na última sexta-feira (7), a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, afirmou que a Rússia "está pronta para atender os apelos da Venezuela por ajuda" em caso de agravamento da crise militar na região ?muito embora não esteja claro como e se Moscou e outros adversários americanos tomariam decisões do tipo, batendo de frente com Trump em uma eventual guerra aberta entre Washington e Caracas.

Os ataques americanos a embarcações no Caribe já deixaram 75 mortos desde setembro. Quase sempre anunciados pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, em publicações nas redes sociais, os bombardeios são divulgados com um vídeo mostrando as explosões em vista aérea. É o mais próximo de uma evidência que o governo americano tem fornecido sobre as ações, criticadas por governos não alinhados a Washington, analistas e opositores.

"É assim que, em geral, atuam nos países sem lei aqueles que se consideram acima da lei", disse o chanceler russo, Serguei Lavrov, qualificando como pretexto o argumento americano de que os ataques fazem parte da luta contra o narcotráfico e indicando o tom das críticas de Moscou.

Governos latino-americanos, caribenhos e europeus criticaram indiretamente o governo Trump na declaração final da cúpula entre União Europeia e a Celac nesta segunda-feira (10) ?o grupo conjunto pediu "segurança marítima e estabilidade regional no Caribe". Além disso, a cúpula fez críticas veladas também à Venezuela ao defender "eleições livres e transparentes".