SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pai e filha que iam à Jamaica para entregar ajuda humanitária após a passagem do furacão Melissa no Caribe morreram na manhã desta segunda-feira (10) após o avião em que estavam cair, nos Estados Unidos.

Queda do avião foi logo após a decolagem. A aeronave caiu em um lago de um condomínio residencial fechado em Fort Lauderdale, na Flórida.

A aeronave havia saído do aeroporto da cidade cinco minutos antes. As autoridades ainda investigam o motivo do acidente.

Vítimas foram identificadas como pastor e filha mais velha. Alexander Wurm, de 53 anos e Serena Wurn, de 22 anos, estavam a bordo.

Ele era pastor e fundador do grupo Ignite the Fire, ministério cristão que faz missões e dissemina o evangelismo no Caribe. Nenhum morador do condomínio ficou ferido.

Os dois iam para a Jamaica entregar suplementos após a passagem do furacão Melissa. O país foi o mais afetado pela tempestade, que atingiu a categoria mais alta e teve ventos de 300 km/h. Sessenta pessoas morreram no Caribe.

Grupo pediu orações em comunicado. A Ignite the Fire afirmou que Alexander "não hesitou em ajudar a região" diante da devastação local e que ele "salvou vidas e entregou a própria vida pelas pessoas e pelas nações que carregava no coração". Já sobre Serena, o grupo a definiu como "exemplo de empatia e esperança."

Alexander e Serena Wrum deixam esposa e mãe, Candace, e dois filhos e irmãos, James, de 17 anos, e a filha Christiana, de 20 anos. "Mais uma vez, pedimos que orem por sua família e seus amigos", completou o ministério.