BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, no Brasil para a COP30, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (11) que Donald Trump será esquecido em breve e que seu estado continuará atuando em defesa da democracia, do clima e da cooperação internacional.

"Eu quero deixar claro: a Califórnia não é Trump. Os Estados Unidos não são Trump", afirmou o político, principal cotado do Partido Democrata para concorrer à Casa Branca em 2028. "Ele é um homem temperamental, que será lembrado por poucos anos e esquecido em poucas décadas. Nós estamos do outro lado dessa história."

"Donald Trump é uma ameaça às nossas instituições. Ele tenta intimidar eleitores, espalhar desinformação e corroer a democracia por dentro", disse ainda.

Newsom afirmou que, embora o pleito presidencial de 2028 atraia atenção mundial, sua principal preocupação é com as eleições legislativas de 2026, quando os democratas tentarão recuperar o controle do Congresso. "Estou mais preocupado com 2026 e em retomar a Câmara [dos Representantes], para impedir que extremistas continuem bloqueando o funcionamento do país. Essa é, para mim, a eleição mais crítica", declarou.

O governador também acusou Trump de agir contra os próprios aliados dos EUA e de enfraquecer as relações internacionais construídas nas últimas décadas. "É muito fácil destruir alianças e muito difícil reconstruí-las. Trump está interessado em destruição", afirmou.

Newsom também criticou as ações militares determinadas por Trump contra embarcações em águas internacionais do Caribe e do Pacífico. Pelo menos 75 pessoas foram mortas nos bombardeios dos últimos meses. Segundo o republicano, que nunca apresentou qualquer evidência, os barcos transportavam drogas em direção aos EUA.

"O que aconteceu com o devido processo legal? O que aconteceu com o Estado de Direito?", questionou o governador da Califórnia. "Acho assustador ver essas cenas dos EUA explodindo barcos sem transparência, sem aconselhamento ou consentimento do Congresso, com relatórios que são ridículos, que os membros do Congresso, incluindo os republicanos, criticaram."

Segundo o governador, a prioridade deve ser "agir, não apenas falar". "O que gosto nesta COP é o foco em ação. Trata-se de fazer, não de discursar. E é isso que continuaremos a fazer, com ou sem apoio de Washington", concluiu.

Newsom também fez referência à necessidade de mudar a linguagem sobre o tema climático dentro dos EUA, argumentando que o debate precisa alcançar pessoas comuns, conectando-se a preocupações cotidianas como custo de vida, moradia e qualidade do ar.

O governador participou da conferência como copresidente da coalizão "America Is All In", que reúne estados e cidades dos EUA, principalmente governados pelos democratas, comprometidos com o Acordo de Paris. Ele encerrou sua fala pedindo que os entes subnacionais ampliem a cooperação internacional para acelerar a transição energética.