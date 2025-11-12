BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Os principais representantes da presidência brasileira da COP30 afirmaram que as negociações na conferência têm avançado de forma construtiva e expressaram otimismo em encerrar os trabalhos dentro do prazo, no dia 21 de novembro.

Segundo a embaixadora Liliam Chagas, diretora do Departamento de Clima do Itamaraty, o humor das delegações tem colaborado para as discussões. Ela destacou que já há rascunhos para a maioria dos itens de agenda, que envolvem temas mandatados de conferências anteriores -como indicadores de adaptação, um dos principais temas da COP30. "As delegações têm duas semanas para concluir a seleção dos indicadores e prover isso para o processo", disse.

O diretor de estratégia da COP30, Túlio Andrade, afirmou que a rodada atual de consultas da presidência tem sido marcada por um espírito de mutirão. "O mais importante é não apenas recolocar posições, mas apresentar soluções", afirmou, citando o artigo 9.1 do Acordo de Paris, que trata da obrigação legal de países desenvolvidos proverem recursos financeiros a nações em desenvolvimento.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, disse esperar que os trabalhos sejam concluídos até o dia 21 e adiantou que haverá no sábado (15) uma sessão sobre o roadmap de financiamento climático, tema que busca caminhos para elevar o volume de recursos além dos US$ 1,3 trilhão considerados necessários pelos países em desenvolvimento. "As partes estão sendo bem construtivas e querem mostrar que o multilateralismo importa", afirmou.