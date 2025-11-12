BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu transferir, pela segunda vez, o local da cúpula do Mercosul, agendada para dezembro. Agora, o encontro acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu (PR) num esforço para evitar que a reunião de presidentes dos países do bloco fosse esvaziada.

Inicialmente, a cúpula estava programada para ocorrer no início de dezembro, em Brasília, e depois foi remarcada para o dia 20 do mesmo mês, no Rio de Janeiro. Como a Folha mostrou, auxiliares dos presidentes Javier Milei, da Argentina, e Santiago Peña, do Paraguai, informaram ao Ministério das Relações Exteriores que os líderes dos dois países não poderiam comparecer ao Rio na data indicada.

No caso de Milei, funcionários da chancelaria argentina disseram, segundo ata da última reunião do GMC (Grupo Mercado Comum), que o presidente não poderia viajar à cúpula na data proposta pelo Brasil por causa de "compromissos assumidos anteriormente". Eles não detalharam quais compromissos seriam esses.

No mesmo encontro do GMC, uma das instâncias decisórias do Mercosul, a delegação do Paraguai também informou que Peña não poderia participar na data e local propostos.

O Mercosul é formado por Brasil, que ocupa a presidência pro tempore do bloco, Argentina, Paraguai e Uruguai, além da recém-incorporada Bolívia.

Na avaliação do governo Lula, uma cúpula sem Milei poderia ocorrer, uma vez que o ultraliberal atua como adversário do petista na América do Sul e já decidiu se ausentar de uma reunião do bloco no passado -o argentino flerta com a ideia de retirar Buenos Aires do bloco.

Mas a hipótese de um encontro sem Argentina e Paraguai foi considerada como um desfalque excessivo, o que motivou a decisão de transferir o evento para Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. A avaliação é que a mudança facilitará a logística dos líderes dos dois países, principalmente de Peña.

Foz está ao lado de Ciudad del Este, no Paraguai, que por sua vez fica a pouco mais de 300 quilômetros da capital, Assunção. O voo entre as duas cidades dura aproximadamente 30 minutos.

Já o voo entre Buenos Aires e Puerto Iguazú, também na Tríplice Fronteira, dura cerca de 1 hora a menos do que o trajeto da capital argentina para o Rio de Janeiro.

A expectativa do governo Lula é que a cúpula do Mercosul seja palco da assinatura do acordo de livre comércio entre o bloco sul-americano e a União Europeia. Com a conclusão dessa etapa, haverá o início do processo de ratificação pelos Legislativos tanto da UE como dos países do Mercosul.

O adiamento ocorreu para dar mais prazo para que o Conselho Europeu concluísse os trâmites para deixar o acordo pronto para assinatura.

Em seus primeiros meses de governo, Milei faltou a uma cúpula do Mercosul, realizada em julho de 2024 em Assunção. Ele deixou de ir à reunião para marcar presença em uma conferência conservadora em Santa Catarina com bolsonaristas. Na ocasião, Lula minimizou a ausência e disse que foi o argentino quem perdeu ao não comparecer ao encontro do Mercosul.

Lula, por sua vez, compareceu à última cúpula do bloco, em Buenos Aires, quando Milei foi o anfitrião. Embora tenham estado no mesmo evento, não houve uma reunião bilateral entre os dois líderes.