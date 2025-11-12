SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (12) que os democratas "estão tentando ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein" com uma "armadilha" para desviar a atenção "do quão desastrosos foram com a paralisação do governo". Mais cedo, parlamentares do partido divulgaram emails que sugerem que o presidente tinha ciência dos abusos do financista morto em 2019.

"Não deve haver desvios de atenção para Epstein ou qualquer outra coisa", afirmou Trump, ao afirmar que todos os republicanos "devem se concentrar apenas em reabrir o país e reparar os enormes danos causados pelos democratas", em relação à maior paralisação da história do governo americano. A Câmara deve votar ainda nesta quarta o projeto que tenta encerrá-la.

Os documentos divulgados pelos opositores de Trump nesta quarta incluem trocas de mensagens entre Epstein, o escritor americano Michael Wolff e a socialite Ghislaine Maxwell, que foi namorada do financista. Nas mensagens, Epstein escreveu que Trump passou "horas em sua casa" com uma das vítimas e que o atual presidente "sabia sobre as meninas" envolvidas em seu esquema, sem esclarecer o que quis dizer exatamente com a frase.

Os materiais foram encaminhados ao Congresso como parte da investigação sobre a rede sexual que teria sido organizada por Epstein. As mensagens foram editadas para proteger a identidade das vítimas e não está claro se fazem parte de diálogos mais amplos.

O tema é caro à base trumpista e considerado sensível para o líder republicano, que sempre negou envolvimento nos abusos atribuídos a Epstein. Pouco após a divulgação das mensagens, a Casa Branca voltou a afirmar que os opositores do presidente produzem uma "narrativa falsa" com o objetivo de enfraquecê-lo. Já correligionários de Trump no Congresso divulgaram 23 mil páginas de documentos relacionados ao espólio do financista, num aparente esforço para demonstrar transparência.

Após a divulgação, Trump acusou os democratas de usarem a situação para driblar as consequências da paralisação, em vias de ser encerrada após mais de 40 dias. "Os democratas custaram ao nosso país U$S 1,5 trilhão com suas recentes artimanhas de fechar o país de forma cruel, colocando muitos em risco ?e eles devem pagar um preço justo por isso", afirmou. "Em outras palavras, os democratas estão usando a farsa de Jeffrey Epstein para tentar desviar a atenção de seus fracassos colossais, em particular, o mais recente ?A PARALISAÇÃO DO GOVERNO!", acrescentou.

Os emails publicados nesta quarta foram escritos após o acordo judicial de 2008 que livrou Epstein de acusações federais, mais graves, em troca de uma confissão de culpa em nível estadual.

"Quero que você perceba que aquele cachorro que não latiu é Trump. [A vítima] passou horas na minha casa com ele, e ele nunca foi mencionado", escreveu Epstein numa mensagem de 2011 enviada à Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 pela Justiça em cinco acusações por recrutar jovens e ajudar o investidor a abusar delas.

Em email de 2019, Epstein escreveu ao escritor Michael Wolff que Trump "sabia sobre as meninas, pois pediu a Ghislaine que parasse [o esquema]". Em outra mensagem, cuja data não foi especificada, o financista reflete sobre como responder às perguntas da imprensa sobre a relação com o republicano.

Trump nega envolvimento e já disse em outras ocasiões que o caso é "mais uma farsa produzida pelos democratas". Ele reconhece ter sido próximo de Epstein nos anos 1990 e início dos 2000, mas afirma que rompeu a amizade após uma disputa por um imóvel em Palm Beach, na Flórida. Epstein foi encontrado morto em 2019, numa prisão de Manhattan, em ocorrência registrada como suicídio.