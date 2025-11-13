SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Colômbia voltou atrás e anunciou nesta quinta-feira (13) que manterá a colaboração em inteligência com os Estados Unidos. Aliados históricos, Washington e Bogotá vivem uma crise diplomática devido aos ataques americanos a embarcações no Caribe e no Pacífico.

Na terça (11), o presidente Gustavo Petro anunciou em um post no X que havia ordenado a suspensão do envio de informações de inteligência aos EUA devido à ofensiva militar.

"Ordena-se, em todos os níveis de inteligência da força pública, suspender o envio de comunicações e outros contatos com agências de segurança dos Estados Unidos", escreveu o colombiano, que tem sido uma das vozes regionais mais críticas contra a ação de Donald Trump.

A medida, porém, não repercutiu de maneira positiva internamente. Após críticas da oposição e de militares, o ministro do Interior, Armando Benedetti, foi às redes sociais nesta quinta afirmar que "houve uma má interpretação" por parte da imprensa e de funcionários do governo.

"Houve uma má interpretação por parte da imprensa colombiana e de alguns funcionários do alto escalão do governo. O presidente Petro nunca disse que as agências de controle norte-americanas ?FBI, DEA, HSI ? deixariam de trabalhar na Colômbia juntamente com nossas agências de inteligência", escreveu Benedetti no X.

Assim como Trump, Petro é conhecido por ser um assíduo usuário das redes sociais e fazer polêmicas publicações. Ele frequentemente faz anúncios do tipo na internet sem consultar seu governo ou a cúpula militar.

O atual presidente é o primeiro líder colombiano de esquerda e crítico aberto de Trump, com quem tem tido atritos desde que o republicano voltou à Casa Branca. Na outra ponta, Trump acusa o governo do país latino-americano de ser cúmplice no comércio ilícito de substâncias.

O republicano chamou o colombiano de "líder de drogas ilegais" e, logo em seguida, o Pentágono anunciou que havia destruído uma embarcação supostamente pertencente à guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN).

A Casa Branca impôs sanções a Petro sob o argumento de que ele contribui "com a proliferação internacional de drogas". O colombiano retrucou dizendo ser alvo "depois de lutar contra narcotraficantes com eficiência por décadas".

Os ataques dos EUA a embarcações já mataram ao menos 75 pessoas desde setembro . A Casa Branca diz que combate o tráfico de drogas, mas as ações são criticadas por governos da região, opositores e especialistas jurídicos, que não enxergam legalidade na ofensiva.

A Colômbia já foi um dos maiores receptores de ajuda dos EUA, mas os recursos foram abruptamente interrompidos este ano com o fechamento da Usaid, braço humanitário do governo americano.

Em setembro, Petro condenou a decisão de Washington de revogar seu visto enquanto ele estava em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU ?o líder colombiano participou de um ato pró-Palestina. Ele acusou Washington de violar o direito internacional devido às suas críticas às ações de Israel em Gaza.

Na manifestação em Nova York, Petro pediu aos soldados americanos que desobedecessem às ordens de Trump, o que enfureceu a Casa Branca.