SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palestinos acusam colonos israelenses de incendiar e pichar a Mesquita Al-Hajja Hamid, na cidade de Salfit, no norte da Cisjordânia ocupada. O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina classificou o ataque como um ato de "terrorismo colonial".

Fotos mostram interior da mesquita escurecido pela fumaça e vários exemplares queimados. Segundo a Deutsche Welle, na parede externa da Mesquita, havia pichações em hebraico com frases como "não temos medo", "nos vingaremos novamente" e "continuem condenando".

Ministério diz que ataque é "escalada perigosa" e parte dos "ataques sistemáticos" de Israel contra palestinos. O órgão responsabilizou diretamente o governo israelense, dizendo que a impunidade dos colonos incentiva novos crimes e tem como objetivo o deslocamento e a eliminação do povo palestino, inclusive em Jerusalém.

"Isso viola flagrantemente a santidade dos locais de culto e reflete o racismo profundamente enraizado que impulsiona os colonos sob a proteção do governo de ocupação", disse o Ministério das Relações Exteriores da Palestina.

Ministério também pediu à comunidade internacional, incluindo ONU, UNESCO e Organização de Cooperação Islâmica, que adote ações imediatas e efetivas para proteger locais religiosos, além de punir responsáveis. O Estado da Palestina reafirmou que continuará atuando em instâncias internacionais para buscar justiça e encerrar a ocupação.