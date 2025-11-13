SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é citado em emails do caso Epstein divulgados na quarta-feira (12) por parlamentares republicanos dos Estados Unidos. Na menção, o financista acusado de tráfico sexual nos Estados Unidos afirma ter recebido uma ligação do escritor americano Noam Chomsky com o petista na linha, direto da prisão.

Chomsky visitou Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba em setembro de 2018, de quando datam as mensagens de Epstein.

Nos arquivos, as mensagens ainda fazem menção ao que pode ser a eleição brasileira. Após relatar a ligação, o interlocutor do financista na troca de emails, cuja identidade não é revelada nos arquivos, escreve: "Diga a ele que meu garoto vai vencer a eleição no primeiro turno".

Logo em seguida, Epstein ainda cita "uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a militância da organização", que teria sido emitida naquele dia.

Algumas mensagens abaixo, o financista escreve: "Bolsonara [sic] the real deal" (Bolsonaro é o cara). Já o interlocutor se refere ao político como o "amigo paraquedista brasileiro".

Os documentos foram publicados pelos republicanos na quarta após membros do Partido Democrata divulgarem emails atribuídos a Epstein que sugerem que o presidente Donald Trump tinha ciência dos abusos sexuais e passou horas com uma das vítimas.

Trump afirmou em seguida que os democratas tentam "ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein" com uma "armadilha" para desviar a atenção "do quão desastrosos foram com a paralisação do governo".