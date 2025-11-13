SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quinta-feira (13) uma operação militar para combater grupos ligados ao narcotráfico na América Latina.

Chamada de Operação Lança do Sul, a iniciativa será feita em conjunto com o Comando Sul das Forças Armadas dos EUA (Southcom, no acrônimo em inglês), responsável pelas ações militares americanas em 31 países da América do Sul, América Central e Caribe.

Em mensagem publicada na plataforma X, Hegseth afirmou que a missão tem como objetivos "defender o território [dos EUA], retirar narcoterroristas do Hemisfério e proteger o país das drogas que estão matando" a população.

Embora o Departamento de Defesa não tenha divulgado detalhes operacionais, a iniciativa reforça o foco do atual governo em intensificar a presença militar na região e adotar uma abordagem mais agressiva no enfrentamento ao narcotráfico e aos grupos que Washington considera uma ameaça direta à segurança nacional.