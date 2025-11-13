BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Polarizada entre a continuidade da centro-esquerda e uma ascendente candidatura de oposição de ultradireita, a campanha presidencial do Chile chega aos seus momentos finais.

Nesta quinta-feira (13), último dia de campanha para o palácio La Moneda antes da votação no domingo (16), os principais candidatos, Jeannette Jara e José Antonio Kast, decidiram fazer comícios fora da capital.

Entre grupos de murga (gênero musical e teatral) e cantores locais, Jara foi a Valparaíso. Já Kast escolheu a praça Independência, em Concepción, onde prometeu discursar protegido por um vidro blindado, como havia feito dias antes em Viña del Mar, dizendo que se trata de uma medida de segurança.

Ainda na terça-feira (11), os dois candidatos haviam feito os principais atos de encerramento de campanha em Santiago. A esquerdista, que lidera as intenções de voto no primeiro turno, reuniu a militância na praça Maipú.

Após apresentações musicais, Jara discursou emocionada aos apoiadores, destacando a mensagem de "esperança e unidade por um Chile mais justo". Ela apresentou propostas como um salário mínimo de 750.000 pesos chilenos (cerca de R$ 4.000), reajuste de aposentadorias, redução da jornada de trabalho e fortalecimento da previdência social.

Em seu discurso, Jara acusou Kast: "Não somos nós que promovemos o ódio, pelo contrário, é por isso que não me escondo atrás de nenhum vidro, porque não tenho medo do povo do Chile", enfatizou.

A ex-ministra do Trabalho do governo Gabriel Boric também defendeu que "o Chile não está desmoronando" e que "há muito em jogo" nas eleições atuais.

Em segundo lugar nas pesquisas, Kast discursou na casa de espetáculos Movistar Arena, com capacidade para mais de 15 mil pessoas, prometendo uma revolução na segurança pública e criticando Jara, que ele acusa de tentar se distanciar do governo Boric. "É uma coisa incrível, eles não têm vergonha e estão dispostos a fazer qualquer coisa para permanecer no poder", disse Kast.

Ele afirmou que até o fim das eleições irá lembrar aos chilenos que Jara é responsável pelos indicadores de desemprego, pela suposta presença de 300 mil imigrantes ilegais no país, pelo aumento das contas de luz e da violência urbana.

Ele também destacou que a opositora representa a continuidade da atual gestão. "Jara é a representante deste governo fracassado", disse, ao afirmar que os eleitores têm uma opção para derrotar a esquerda.

Em terceiro lugar nas pesquisas, a ex-ministra Evelyn Matthei, da esquerda tradicional, também concentrou suas críticas em Jara, ao discursar no centro de Concepción nesta quinta-feira.

A candidata concentrou seu discurso na defesa das forças de segurança. "Hoje estamos todos com medo do crime", disse. Matthei prometeu acabar com as ações do crime organizado e disse que o país está pior agora do que no governo de Sebastián Piñera, antecessor de Boric e no qual ela foi ministra.

O quarto colocado, Johannes Kaiser, também da ultradireita, fez um ato em Providencia na quarta-feira (12), em que garantiu que, se eleito, promoverá o indulto a policiais condenados por atos de repressão a manifestantes. Ele descreveu o agentes de segurança como "defensores da democracia".

O candidato também criticou o Partido Comunista, de Jara, que culpou por operar como "inimigo" da ordem institucional, e argumentou que o apoio aos policiais é fundamental para combater o narcotráfico, o terrorismo e o crime organizado.