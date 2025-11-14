CATALUNHA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Barcelona é a porta de entrada mais conhecida da Catalunha, mas para os turistas que visitam a região vale olhar além da capital. A poucas horas dali, há cidades com ruínas romanas, vilarejos medievais e praias que mostram um outro lado da área. As conexões de trem são praticamente diretas, além das boas rodovias, o que facilita montar roteiros curtos ou viagens de vários dias sem longos deslocamentos.

Explorar o interior e o litoral catalão é uma boa oportunidade em quase qualquer época do ano. No verão, o destaque são as praias da Costa Brava e quiosques ou, como se diz na região, os chiringuitos à beira-mar.

No outono e na primavera, as cidades históricas ficam mais vazias para caminhar. Já no inverno, destinos como Girona não ficam abarrotados de turistas, ideal para quem quer conhecer algumas cidades fora da alta temporada.

Com distâncias que variam entre 40 minutos e duas horas de viagem, lugares como Tarragona, Girona, Blanes e Sitges podem ser visitadas em bate-voltas ou integradas em uma rota circular pela região.

Tarragona: mar a uma hora da capital

A cerca de cem quilômetros de Barcelona, Tarragona combina costa mediterrânea com um patrimônio arqueológico reconhecido pela Unesco. As ruínas do antigo anfiteatro romano, o fórum e os aquedutos estão entre os principais pontos de visita.

O trajeto de trem leva cerca de 1h15, com saídas frequentes da estação Sants ou de Passeig de Gràcia. De carro, o percurso segue leva aproximadamente o mesmo tempo. Uma boa opção é fazer um bate-volta ou dormir uma noite para explorar o centro histórico e as praias próximas, como a Platja del Miracle.

Girona: muralhas medievais e cenário de 'Game of Thrones'

A pouco mais de cem quilômetros ao norte de Barcelona, Girona é uma das cidades mais bem preservadas da Catalunha. Suas muralhas e o bairro judeu formam um conjunto histórico que pode ser percorrido a pé em poucas horas. A Catedral de Santa Maria, usada como cenário na série "Game of Thrones", é um dos principais cartões-postais. Além das visitas por conta própria, há passeios guiados temáticos que percorrem as locações da série, com saídas a partir de 28 euros (R$ 171) por pessoa.

O trem de alta velocidade faz o trajeto em cerca de 40 minutos, e a viagem de carro dura pouco mais de 1h15. Os turistas podem escolher Girona como ponto de partida para explorar a Costa Brava, região que começa logo depois da cidade e segue até a fronteira com a França.

Blanes: praias acessíveis

A cidade marca o começo da Costa Brava, a cerca de 70 quilômetros de Barcelona. É uma das opções mais simples de visitar sem carro, com trens diretos saindo da estação Sants, levando cerca de 1h30 ou um pouco mais, dependendo de onde estiver hospedado em Barcelona. A grande vantagem é poder fazer um bate-volta de trem.

Além das praias urbanas, o Jardim Botânico Marimurtra é um dos destaques, com vista para o mar e trilhas curtas. Para quem deseja seguir viagem, Blanes serve de ponto de transição entre o litoral mais urbano e as enseadas menores que caracterizam a costa.

Costa Brava: vilarejos e estrada panorâmica

A Costa Brava se estende de Blanes até Portbou, na fronteira francesa. É uma sequência de praias, falésias e pequenas cidades que podem ser percorridas de carro em um roteiro de dois a cinco dias. Entre os trechos mais procurados estão Tossa de Mar, Calella de Palafrugell, Llafranc e Cadaqués. Esta última é conhecida por abrigar a casa de Salvador Dalí.

Embora existam trens até alguns pontos, como Blanes e Calella, a melhor forma de explorar a Costa Brava é de carro, já que o transporte público entre as praias menores é limitado. A estrada GI-682, que liga Tossa de Mar a Sant Feliu de Guíxols, é uma das rotas mais bonitas da região.

Sitges: praia e cultura a poucos minutos da capital

Ao sul de Barcelona, Sitges é um dos roteiros mais populares entre os moradores da capital. O destino fica a 40 km, com trens regulares que fazem o trajeto em cerca de 35 minutos.

Além das praias, o centro histórico abriga o Museu Cau Ferrat, ligado ao modernismo catalão, e uma orla movimentada com bares e restaurantes. O destino também é conhecido por sediar o Festival Internacional de Cinema Fantástico, em outubro.

Como organizar o roteiro

Para quem tem três a cinco dias, é possível combinar Girona e a Costa Brava em um mesmo trajeto, incluindo pernoites em vilarejos do litoral. Outra opção é seguir ao sul, passando por Tarragona e Sitges.

Os trens regionais da Renfe cobrem bem os principais trechos, e a rede de alta velocidade (AVE) facilita deslocamentos entre cidades maiores. Já o aluguel de carro é indicado para quem deseja flexibilidade, principalmente na Costa Brava ou em áreas rurais do interior.

Para quem está com o tempo mais escasso, é possível conhecer ainda praias próximas e longe das mais turísticas de Barcelona, que podem ser Ocata, Cala Roca Grossa, Mataró e Badalona.