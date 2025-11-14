SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades da Suécia informaram que várias pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta sexta-feira (14) após um ônibus avançar contra um ponto de ônibus no centro de Estocolmo. Os investigadores ainda não sabem o que provocou a colisão e afirmam que é cedo para apontar qualquer causa.

Um porta-voz do serviço de resgate da capital afirmou à agência de notícias Reuters que ao menos cinco pessoas foram atingidas. Equipes médicas e policiais foram mobilizadas para a região, que permanece isolada enquanto peritos analisam o local.

Motoristas são orientados a evitar a área. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde dos feridos nem a identidade das vítimas. Disseram ainda que novas informações serão fornecidas conforme a investigação avançar.