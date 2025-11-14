SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mãe e duas crianças da Alemanha morreram na Turquia nesta sexta-feira (14) por suspeita de intoxicação alimentar.

Eles eram da Alemanha e passavam férias em Istambul. O pai das crianças continua internado. As autoridades do país suspeitam de intoxicação alimentar e prenderam quatro pessoas.

Família teria se alimentado de comida de rua em famoso bairro da capital da Turquia. Além da prisão, a polícia recolheu amostras de locais por onde eles teriam passado, no bairro de Ortaköy, que fica às margens do Estreito de Bósforo, importante ponto turístico da cidade.

Crianças tinham 6 e 3 anos. O chefe de saúde de Istambul lamentou as mortes no X por meio de uma nota. "Estamos profundamente tristes com o fato de membros da família Böcek terem perdido a vida. Oramos pela misericórdia de Deus sobre nossos filhos que morreram", escreveu Abdullah Emre Güner.

Procuradoria-Geral abriu uma investigação. O ministro da Justiça afirmou que as autoridades analisam meticulosamente as provas. "As amostras foram enviadas ao Instituto de Medicina Legal. Desejo uma rápida recuperação ao pai, que ainda está em tratamento", escreveu no X, Yilmaz Tunç.

Família é de origem turca. Eles teriam chegado ao país na terça-feira para passar férias e, de acordo com a mídia local, foram ao médico, mas foram liberados em seguida antes de apresentarem piora no estado de saúde.