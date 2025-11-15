BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após pressão feita pelos Estados Unidos para que a Colômbia detenha o narcotráfico, as Forças Armadas do país sul-americano mataram, em uma semana, 28 pessoas, incluindo menores de idade, acusadas de envolvimento com grupos de guerrilha e com tráfico de cocaína.

Segundo a Defensoria Pública, seis menores de idade que teriam sido recrutados por facções estão entre os mortos em um bombardeio ordenado pelo presidente Gustavo Petro na região amazônica do sul do país.

"Tudo isso é lamentável. É a guerra em seu desdobramento doloroso e desumano afetando os mais vulneráveis: menores recrutados devido à falta de proteção e hoje transformados em alvos militares", disse a defensora Iris Marín, em áudio enviado à imprensa.

Ela afirmou ainda que "as forças militares devem adotar todas as precauções possíveis para proteger as crianças" de acordo com os princípios internacionais que "obrigam a avaliar muito cuidadosamente os meios e métodos de guerra para evitar danos desproporcionais ou desnecessários".

Na última terça (11), o Exército anunciou o resgate de três menores de idade em poder de uma guerrilha. Em paralelo, veículos de comunicação informaram sobre a possível morte de adolescentes nas operações.

"Quem se envolve nas hostilidades perde toda proteção, sem distinção alguma. O que mata não é a idade, é a arma em si", disse o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, em declarações repudiadas pela oposição.

Os ataques ocorrem após pressões dos EUA contra a Colômbia e seu presidente para que detenha o narcotráfico. Nos últimos dias, Petro intensificou a ofensiva contra os grupos armados e determinou bombardeios. O mais mortal ocorreu na terça, em Guaviare, no sul do país, que matou 19 pessoas.

Os militares disseram que os mortos integravam grupos dissidentes das extintas Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). Essa foi a operação mais letal do tipo durante a Presidência de Petro, que começou em 2022.

Uma autoridade do Ministério da Defesa disse à agência de notícias AFP, na sexta-feira (14), que nove rebeldes também morreram em uma operação em Arauca, na fronteira com a Venezuela.

Veículos de comunicação locais relatam que uma investigação está em andamento para determinar se um comandante de alta patente conhecido como Antonio Medina, que lidera uma sangrenta guerra contra o grupo guerrilheiro ELN, está entre as vítimas.

"O que sabemos é que o ataque foi extremamente preciso e atingiu o alvo pretendido", afirmou Sánchez, o ministro da Defesa.

O presidente colombiano afirma que as forças de segurança estão utilizando todos os recursos para combater os grupos armados e critica os EUA por, segundo ele, não conseguirem conter o consumo de drogas.

Petro enfrenta sanções impostas pelo governo de Donald Trump por sua suposta inação no combate aos cartéis de drogas que operam na Colômbia. O republicano chegou a chamá-lo de "chefão do narcotráfico".

As duas facções guerrilheiras alvejadas pelas Forças Armadas colombianas seriam comandadas por Iván Mordisco, o criminoso mais procurado do país.

No entanto, opositores dizem que as organizações se fortaleceram sob a política de Petro de negociar seu desarmamento. Petro tentou fazer as pazes com Mordisco, mas o líder rebelde se retirou das negociações.

Na terça, o presidente escreveu na plataforma X que havia ordenado a suspensão do compartilhamento de informações com as agências de inteligência dos EUA até que Washington interrompesse os ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico, que deixaram pelo menos 80 mortos. Dois dias depois, o governo recuou e garantiu que a cooperação continuaria.