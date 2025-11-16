SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Johannes Kaiser, um libertário radical apelidado de "Javier Milei chileno", poderá ser a grande surpresa da eleição do Chile, que ocorre neste domingo (16). Ex-youtuber, o deputado é o mais recente político de ultradireita a ganhar apoio popular canalizando a frustração da população com a criminalidade, a imigração e os políticos tradicionais.

Tal como o presidente argentino, Kaiser prometeu fazer cortes radicais nos gastos públicos -reduzir em US$ 12 bilhões as despesas e demitir 100 mil funcionários públicos. Ele também propõe que todas as estatais do Chile sejam privatizadas, incluindo a gigante do cobre Codelco.

O deputado ganhou espaço com uma retórica inflamada inspirada também no presidente americano, Donald Trump, com direito a bonés estampados com a frase "Make Chile Great Again", em referência ao slogan do republicano.

Tal como o americano, Kaiser defende que seu país saia de acordos globais de mudanças climáticas e direitos humanos.

Kaiser se posiciona como o único candidato autenticamente conservador. Promete "acabar com a ideologia de gênero" e disse que iria avaliar a possibilidade de perdão a aliados de Pinochet condenados por violações de direitos humanos durante a ditadura.

O político chileno já afirmou que gostaria de fechar a fronteira com a Bolívia para bloquear a entrada de imigrantes. Em uma entrevista recente à agência de notícias AFP, Kaiser propôs mandar imigrantes com antecedentes criminais para a temida prisão Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot) em El Salvador, para onde o governo Trump enviou alguns venezuelanos deportados.

Atualmente, vivem no Chile mais de 330 mil imigrantes em situação irregular, em sua maioria de origem venezuelana. Políticos de direita acusam venezuelanos de fazerem parte de gangues como a Tren de Arágua e serem responsáveis pelo aumento na criminalidade no país.

O Chile ainda é um dos países mais seguros da América Latina, mas a taxa de homicídios mais que dobrou, passando de 2,32 por 100 mil habitantes em 2015 para 6,0 em 2024. No Brasil, a taxa chega a 20,8 por 100 mil habitantes.

Johannes Maximilian Kaiser Barents-von Hohenhagen, de 49 anos, começou sete faculdades e não terminou nenhuma, trabalhou como operário, garçom e recepcionista de hotel.

Kaiser é o filho mais velho de uma família de imigrantes alemães. Ele mesmo foi imigrante na Europa - viveu vários anos na Áustria.

O político ganhou dezenas de milhares de seguidores no YouTube com vídeos criticando a esquerda chilena e atacando a imigração ilegal. Na esteira de seu sucesso no YouTube, em 2021, elegeu-se deputado pelo Partido Republicano de José Antonio Kast. Mas brigou com os Republicanos e fundou sua própria legenda, o Partido Libertário Nacional, em 2024.

Como candidato à Presidência, poderá roubar votos de Kast, principalmente entre homens jovens mais radicalizados.

Recentemente, em resposta a críticas a um vídeo em que aparece atirando com um fuzil, Kaiser afirmou: "Um cidadão honesto tem direito a ter uma arma, tem direito de se defender. Os cidadãos honestos não são o problema; o problema são os bandidos armados."