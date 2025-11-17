SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Homens armados atacaram um internato para meninas no estado de Kebbi, no noroeste da Nigéria, na madrugada desta segunda-feira (17). Eles mataram o vice-diretor e sequestraram 25 estudantes, informou a polícia.

Os agressores, armados com fuzis e aparentemente usando táticas coordenadas, invadiram a Government Girls Comprehensive Secondary School, na cidade de Maga, por volta das 4h locais (0h de Brasília). Eles trocaram tiros com a polícia antes de escalar o muro da escola e levar as estudantes de seu alojamento, disse o porta-voz da polícia, Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

O vice-diretor da escola morreu baleado, e um segurança ficou ferido durante o ataque.

A polícia de Kebbi informou que soldados foram mobilizados para vasculhar rotas de fuga e florestas próximas na operação de busca e resgate.

O grupo "revista minuciosamente as rotas utilizadas pelos bandidos e a floresta próxima" com o objetivo de "resgatar as alunas sequestradas e tentar deter os autores deste ato atroz".

Na Nigéria, o país mais populoso da África, escolas tornaram-se alvos frequentes de grupos armados, que costumam realizar sequestros em busca de resgate ou de vantagem em negociações com o governo.

A violência, que inicialmente estava relacionada com os conflitos pelos direitos sobre a terra e a água entre pastores e agricultores, transformou-se em confrontos relacionados com o crime organizado, com grupos que assumem o controle de comunidades rurais onde o governo tem pouca ou nenhuma presença.

O cenário foi agravado desde o aparecimento, em 2009, do grupo Boko Haram na bacia do lago Chade, no nordeste do país.

O país ainda vive o trauma do sequestro coletivo que ganhou notoriedade no noticiário internacional em abril de 2014. O grupo terrorista islâmico Boko Haram raptou 276 meninas de uma escola em Chibok, gerando uma campanha global pela libertação delas. Dez anos depois, 112 meninas ainda estavam desaparecidas, e o caso é considerado esquecido pelo governo.

De acordo com a ONG Human Rights Watch, em 2021 a Nigéria adotou políticas para aumentar a segurança em escolas e a capacidade dessas instituições de reagirem a ataques do tipo, entre outras medidas. Cerca de US$ 315 milhões (R$ 1,9 bilhão), em valores da época, teriam sido investidos na iniciativa, com anúncio de mais US$ 24 milhões (R$ 145 milhões) em 2023 ?embora com poucos detalhes sobre implementação e pouca clareza sobre o projeto.

A medida se provou ineficaz, já que a prática voltou a crescer em 2024. Apenas em uma semana de março, ao menos 564 foram sequestrados, segundo a agência das Nações Unidas para os direitos humanos. Em março, homens armados levaram à força cerca de 300 crianças de vilarejos no estado de Kaduna, no norte, em incidentes separados.

Não se fala em atuação do Boko Haram nesses sequestros, mas sim de gangues que fazem dos pagamentos de resgate um negócio lucrativo.