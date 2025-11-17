BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Os dois candidatos que buscam conquistar o palácio de La Moneda têm pouco menos de um mês para convencer os chilenos que votaram em outros nomes para a Presidência do país. Para isso, a comunista Jeannette Jara busca incorporar propostas de adversários derrotados, enquanto o ultradireitista José Antonio Kast tenta aproveitar o apoio de ex-concorrentes que dividiam o seu campo político.

Com a totalidade dos votos apurados, Jara (Partido Comunista) conquistou 26,8%, e Kast (Partido Republicano), 23,9%, segundo informações da autoridade eleitoral do país. Eles se enfrentam novamente em 14 de dezembro.

Jara tinha sido escolhida pelas primárias da esquerda no meio do ano, mas a direita se recusou a participar do processo, concorrendo no primeiro turno com outros dois candidatos competitivos, além de Kast: Evelyn Matthei (da UDI) e Johannes Kaiser (do Partido Nacional Libertário).

Surpresa nas eleições de domingo, o candidato de centro com viés populista Franco Parisi ficou em terceiro lugar, com um discurso contra a política tradicional de esquerda e direita.

Em seguida, aparecem outro candidato da ultradireita, Kaiser (com 13,9% dos votos), e a representante da direita tradicional, Matthei (com 12,4%), que chegou a liderar as pesquisas há um ano, mas amargou um quinto lugar.

Apesar de ter vencido neste domingo, Jara larga em desvantagem para o segundo confronto, já que a tendência é que Kast aglutine os votos da direita.

Em uma pesquisa Atlas-Intel, divulgada antes do primeiro tuno, 49% disseram que votariam em Kast no segundo, ante 39% em Jara e 12% de indecisos. Foram ouvidas 3.118 pessoas, uma semana antes das eleições de 16 de novembro, com margem de erro de 2 pontos para mais ou menos.

O período de propaganda eleitoral agora vai de 30 de novembro a 11 de dezembro.

Tanto Kaiser quanto Matthei declararam apoio a Kast ainda na noite de domingo, chegando a encontrá-lo em seu comitê de campanha. "Reconhecemos a vitória de José Antonio Kast, vamos apoiar a sua candidatura no segundo turno, pois a outra opção é Jara", disse Kaiser.

"Temos muitos problemas: de segurança, econômicos, desemprego e um Orçamento completamente insuficiente. Além disso, enfrentamos um fluxo migratório absolutamente descontrolado, sendo crucial, portanto, uma mudança drástica de rumo", afirmou Matthei.

Outro desafio para Jara e Kast no segundo turno será captar os votos que foram para Parisi, que pode se tornar o elemento decisivo. "Acreditamos na classe média, na meritocracia, não gostamos de ideologia. A situação atual não é boa, não queremos apologia de [Salvador] Allende ou de [Augusto] Pinochet", disse ele, distanciando-se tanto da esquerda quanto da ultradireita.

Apesar do favoritismo na disputa final, Kast teve um resultado ligeiramente pior no primeiro turno de 2025 em comparação ao de 2021: nacionalmente, o ultradireitista que agora conseguiu 26,8% teve 27,9% dos votos há quatro anos, ante 25,8% de Boric; das 16 regiões do país, ele tinha vencido em 10 em 2021 e ganhou em 7 agora.

O candidato do Partido Republicano se saiu melhor no centro do país. Perdeu para Parisi as regiões de Arica-Parinacota e Tarapaca, no norte, e a de Aysén, no sul, para Jara.

Jara também ganhou em Coquimbo, Valparaíso, Magallanes-Antártica Chilena e na Região Metropolitana de Santiago. Parisi também venceu em Antofagasta e Atacama.

Também ao contrário de 2021, Kast desta vez fez concessões para a direita tradicional chilena e para os independentes críticos do governo desde antes do primeiro turno.

Ele, que no passado defendeu a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), agora diz que votou contra o ditador no plebiscito que permitiu o retorno do país à democracia. "Boric instalou esses temas para não ter de falar sobre o futuro", disse Kast em um debate, ao ser questionado pelo mediador se apoiava a política econômica da ditadura. Ele também disse que o ex-presidente conservador Sebastián Piñeira tinha as mesmas ideias que ele, apenas em uma versão "diluída".

Na vizinha Argentina, o governo de Javier Milei já dá como certa a vitória de Kast em dezembro e aposta em um giro à direita na região, sobretudo após a vitória de Rodrigo Paz na Bolívia e as eleições peruanas e colombianas no ano que vem. Em seu perfil no X, Milei repostou comentários como "O Chile despertou" e "também estamos ganhando a batalha cultural no Chile".

Jara, apesar de ser militante do PC chileno desde a juventude, cogita suspender a militância, caso seja eleita. Ela até agora fez uma campanha pragmática e com um programa de centro-esquerda, recordando mais suas origens humildes que sua filiação partidária.

Com maior dificuldade para receber apoios diretos dos candidatos derrotados, a esquerdista tenta acenar aos eleitores deles. "Quero saudar especialmente aqueles que tiveram de enfrentar grandes desafios, como Evelyn Matthei, que foi vítima de uma campanha horrível, baseada em instalar mentiras", disse, em seu discurso de agradecimento.

Ela afirmou que pretende incorporar a proposta desses candidatos, como a redução no tempo de espera para tratamentos oncológicos (de Matthei), o reembolso de impostos sobre medicamentos (de Parisi), uma proposta de centros esportivos (de Harold Mayne-Nicholls), a recuperação de bairros vulneráveis (de Marco Enríquez-Ominami) e outra de construção de centros artísticos (de Eduardo Artés).

No Legislativo, a situação ficou mais confortável para um eventual presidente de direita, ainda que nenhuma das forças atinja a maioria.

A Câmara, que tem 155 cadeiras, ficará conformada com 76 deputados de direita das coalizões Chile Grande e Unido e Mudança pelo Chile, ficando a duas cadeiras da maioria (78). É a primeira vez desde a redemocratização que a coalizão de direita tradicional deixará de ser a principal força no campo, perdendo espaço para os radicais. A esquerda terá 64 (com a Unidade pelo Chile e os Verdes, Regionalistas e Humanistas); o Partido Popular terá 14; haverá também 1 independente.

No Senado, com 50 vagas, não há mudança: as coalizões de direita manterão 25 senadores, um lugar a menos que a maioria (26). A esquerda somará 23, e os independentes somarão 2 senadores.