BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma aeronave da Embraer usada pelo ministro de Mineração da República Democrática do Congo pegou fogo nesta segunda-feira (17) depois de pousar na pista de aeroporto da cidade de Kolwezi, na província de Lualaba, no sul do país.

Nenhum dos 20 ocupantes se feriu, e todos conseguiram deixar o avião, um bimotor modelo ERJ-145 antes que o fogo consumisse a fuselagem.

A aeronave tinha como origem a capital do país, Kinshasa, e o ministro, Louis Kabamba, viajou ao local para inspecionar o colapso de uma mina de cobre em Kawama, onde ao menos 32 pessoas morreram, no sábado (15).

O colapso da mina, segundo agência de mineração artesanal do país, conhecido pela sigla francesa Saemape, foi provocado por um movimento de pânico desencadeado por disparos efetuados por militares responsáveis pela segurança do local. Diante do barulho, os trabalhadores correram e se aglomeraram em uma ponte, que não suportou o peso.

Procurado pela agência de notícias Reuters, o porta-voz das Forças Armadas não respondeu de imediato aos pedidos de comentário. Já o ministro do Interior da província, Roy Kaumba, afirmou em pronunciamento na TV que 32 mortes tinham sido confirmadas até o momento.

Acidentes em minas artesanais são frequentes no Congo, onde cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas dependem desse tipo de atividade, e mais de 10 milhões vivem indiretamente dela. A falta de regulamentação e de equipamentos de segurança faz com que desabamentos e mortes ocorram todos os anos em áreas nas quais trabalhadores escavam solo profundo de forma precária.