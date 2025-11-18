SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto, e outros três ficaram feridos em um ataque terrorista a faca nesta terça-feira (18) na Cisjordânia ocupada, segundo autoridades israelenses.

O Exército de Tel Aviv afirmou que recebeu um chamado relatando que os agressores atropelaram pedestres com um veículo no entroncamento de Gush Etzion, perto de Jerusalém. Em seguida, esfaquearam várias pessoas antes de serem mortos a tiros por forças de segurança no local. Tropas cercaram as aldeias da região, segundo as Forças de Defesa de Israel.

O Exército disse ter encontrado diversos materiais explosivos no veículo utilizado pelos terroristas.

O diretor dos serviços de emergência, Eli Bin, confirmou a morte de um homem de cerca de 30 anos e afirmou que estava levando outras três vítimas para hospitais em Jerusalém ?uma mulher de cerca de 40 anos em estado grave, um homem de 30 anos e um adolescente de 15 anos em condição moderada. Não foram divulgadas a identidade nem a nacionalidade das vítimas.

Uriel Lavi, paramédico dos serviços de emergência, afirmou que as equipes da organização identificaram o incidente como "incomum e complexo". "Localizamos várias vítimas com ferimentos penetrantes, prestamos atendimento médico inicial no local e, após estabilizar o quadro delas, as encaminhamos ao hospital para cuidados adicionais."

Eitan Saar, socorrista que chegou primeiro ao local, disse que estava na região quando ouviu tiros, segundo o jornal Haaretz. Ele correu até o ponto do ataque para prestar atendimento médico às vítimas.