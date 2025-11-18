SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de Indiana, nos EUA, foi indiciado por matar uma faxineira que chegou por engano à porta de sua casa.

Curt Andersen, de 62 anos, pode responder por homicídio culposo. Promotores do condado de Boone apresentaram uma denúncia contra ele duas semanas após Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, 32, ser morta com um tiro na cabeça.

Ele está detido na cadeia de Boone, aguardando uma audiência inicial. O homem não teve direito a fiança e pode enfrentar de 10 a 30 anos de prisão, com uma multa de US$ 10 mil (R$ 53 mil na cotação atual), se for condenado.

O promotor Kent Eastwood disse que a acusação "não foi uma decisão difícil". Em uma coletiva à imprensa americana, ele afirmou que as proteções de autodefesa, conhecida como "legítima defesa", não se aplicam, já que o homem não tinha informações suficientes para determinar se sua ação de atirar era razoável.

O QUE DIZ A DEFESA

Advogado falou que está desapontado com a acusação criminal e argumenta que a "Doutrina Castelo" deveria ter sido considerada. Indiana é um dos 31 estados com uma lei de autodefesa que permite aos proprietários usar força letal para impedir alguém que eles acreditam estar tentando entrar ilegalmente em sua residência.

"Ao contrário do que alega o promotor, acreditamos que Andersen tinha todos os motivos para acreditar que suas ações eram absolutamente necessárias e plenamente justificadas naquele momento. Elas devem ser avaliadas com base nas circunstâncias conforme ele as percebeu", disse Guy Relford, advogado de Andersen em comunicado no X.

Maria estava indo trabalhar em uma residência com o marido no dia 5 de novembro. A imigrante da Guatemala teria tentando abrir a porta do local usando as chaves que carregava consigo quando foi atingida na cabeça por um tiro e caiu nos braços do companheiro.

Andersen disparou contra ela, acreditando ser um assalto. A Polícia de Whitestown informou naquela semana que recebeu uma chamada de emergência relatando uma possível invasão residencial, foram até o local, mas encontraram a mulher já sem vida na varanda.

Policiais constataram que o casal era de uma equipe de limpeza e havia ido ao endereço errado. Andersen, no entanto, não foi imediatamente preso após o ocorrido. A polícia informou que estava conduzindo de forma imparcial uma investigação, que foi finalizada há poucos dias e concluiu o homicídio.

O irmão da vítima chamou o incidente de "injusto". "Ela só estava tentando trazer o pão de cada dia para sustentar sua família. Ela não estava fazendo ameaça, não tinha nada nas mãos, apenas aquelas chaves. Ele não deveria ter tirado a vida dela", falou Rudy Rios à NBC.

Maria deixa quatro filhos, de idades entre um e 17 anos. Segundo o irmão dela, eles estão "completamente destruídos".