SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a discussão sobre a liberação dos arquivos de Jeffrey Epstein pela Câmara dos Estados Unidos, Donald Trump falou mais uma vez sobre o caso.
Trump não gostou da pergunta sobre o caso Epstein e chamou o repórter de "péssimo". Isso aconteceu em uma entrevista para jornalistas na Casa Branca, durante visita do príncipe saudita Bin Salman.
Presidente foi questionado sobre o que espera sobre a divulgação dos arquivos de Epstein. Ele se irritou com a pergunta e continuou disparando contra o repórter da ABC News: "Eu acho que você é um repórter péssimo (...) pergunta terrível, pessoa terrível", concluiu
Republicano se defendeu dizendo não ter relação com o caso. Ele acredita que a discussão sobre os arquivos de Epstein seja uma "farsa democrática".
"Eu não tenho nada a ver com Jeffrey Epstein. Eu o joguei fora do meu clube há muitos anos, porque eu pensei que ele era um pervertido doente. Mas acho que me acahei certo", disse Donald Trump.
Trump foi ligado a Epstein após seu nome aparecer em e-mails recentemente divulgados. Apesar disso, ele nega ter conexão com os crimes sexuais cometidos.