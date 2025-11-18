SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, classificou oficialmente nesta terça-feira (18) o Centro de Relações Islâmicas-Americanas (Cair, na sigla em inglês) de organização terrorista, abrindo caminho para que a entidade, uma das mais importantes no combate à islamofobia nos Estados Unidos, seja expulsa do estado. Cerca de 300 mil muçulmanos vivem no Texas, ou pouco mais de 1% da população.

No decreto, Abbott impõe a mesma classificação à Irmandade Muçulmana, grupo fundado em 1928 e considerado terrorista por países como o Egito e a Rússia. O Hamas, em seus primeiros anos, surgiu como braço palestino desse grupo.

O texto diz que o Cair é uma "organização sucessora" da Irmandade Muçulmana nos EUA. Para embasar a afirmação, cita um processo de 2007 em que o Centro foi citado como uma de 275 organizações muçulmanas que seriam "cúmplices" de um esquema de lavagem de dinheiro que tinha o objetivo de financiar o Hamas.

Embora o Cair nunca tenha sido acusado de algum crime, o FBI, a polícia federal americana, suspendeu sua cooperação com o centro em 2008, outro fato citado no decreto de Abbott para justificar a classificação de organização terrorista.

As consequências da medida são severas. Com o decreto, o Cair e seus dirigentes agora não podem mais comprar terrenos, e o procurador-geral do estado deve abrir um processo para expulsar a organização do Texas.

Fundado em 1994 em Washington, o Cair ganhou projeção nacional no início dos anos 2000 ao denunciar a explosão de casos de racismo e islamofobia nos EUA após os ataques de 11 de Setembro. O conselho processou uma série de empresas por discriminação no ambiente de trabalho e hoje possui filiais em uma série de estados americanos.

Recentemente, a organização foi criticada por suas posições contra as ações de Israel na Faixa de Gaza e por falas de alguns de seus membros, que classificaram "sionistas" como inimigos de muçulmanos. A nível federal, republicanos pedem que o governo Donald Trump investigue possíveis ligações financeiras entre o Cair e o Hamas.

A medida do Texas foi comemorada por membros do Partido Republicano como Valentina Gomez, pré-candidata à Câmara dos Representantes nas eleições de 2026. Em publicação no X, Gomez disse que se reuniu com Abbott para "tratar do problema muçulmano no Texas" e prometeu tornar o estado "o pior lugar para o Islã e para imigrantes ilegais". Em resposta a comentários, afirmou ainda: "se eu chegar ao Congresso, o Texas se livrará desses muçulmanos sujos".