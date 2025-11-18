SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque de Israel contra um campo de refugiados palestinos superlotado nos arredores da cidade de Sidon, no sul do Líbano, matou 13 pessoas e feriu várias outras, afirmou o Ministério da Saúde de Beirute nesta terça-feira (18).

Segundo a agência estatal de notícias do Líbano, a NNA, "um drone israelense atacou um carro em um estacionamento" da mesquita Khalid bin al Walid. O bombardeio também atingiu a mesquita e um centro com o mesmo nome, acrescentou o veículo.

O Exército israelense diz ter atingido combatentes do Hamas que estariam operando em um complexo de treinamento no campo de Ain al-Hilweh e atacando o Estado judeu.

Já o grupo terrorista afirmou que o ataque teve como alvo um campo esportivo aberto usado pelos moradores e que não há estabelecimentos militares nos campos de refugiados libaneses. "Os atingidos eram um grupo de jovens que se encontrava no campo no momento do ataque", disse a facção.

O Exército israelense ocupa cinco postos no Líbano e frequentemente realiza ataques aéreos no sul do país que teriam como alvo o Hezbollah, grupo fundamentalista apoiado pelo Irã.

Simultaneamente à guerra de Gaza iniciada em outubro de 2023, a milícia e Israel travaram um conflito que se intensificou em setembro de 2024, quando Tel Aviv bombardeou centenas de alvos no Líbano e matou, entre outros, o histórico líder do grupo, Hassan Nasrallah.

Em novembro de 2025, um cessar-fogo que exigia a retirada do Hezbollah e das forças de Israel do sul do Líbano encerrou o confronto, mas Tel Aviv continuou realizando ataques regulares.

Em outubro de 2025, a ONU afirmou que pelo menos 103 civis já foram mortos no Líbano desde que o cessar-fogo entrou em vigor. A Força Interina das Nações Unidas no país chegou a anunciar que o Exército israelense lançou granadas perto de suas bases e instou Tel Aviv a interromper tais ataques.

