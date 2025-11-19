SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio destruiu mais de 170 prédios e matou uma pessoa em uma cidade costeira do Sul do Japão nesta terça-feira (18).

O fogo teve início por volta das 17h45 (do horário local) e se espalhou pela região de Saganoseki, na cidade de Oita. Imagens aéreas divulgadas mostram inúmeras casas reduzidas a escombros e densas colunas de fumaça subindo pelo céu. A chamas se alastraram ainda para uma região de floresta próxima.

O incêndio consumiu, ao todo, uma área do tamanho de sete campos de futebol ?48.900 metros quadrados. Até uma ilha desabitada a mais de um quilômetro da costa foi atingida, provavelmente devido aos fortes ventos no momento, acredita a mídia local.

Uma pessoa foi encontrada morta após sofrer parada cardíaca em uma residência. Uma mulher de cerca de 50 anos também teria sido hospitalizada com queimaduras leves, ainda de acordo com a imprensa japonesa, citando fontes policiais.

Ao menos 175 moradores tiveram que ir para um abrigo de emergência. "Expresso minhas mais sinceras condolências a todos os moradores que estão evacuando em meio ao frio. O governo fornecerá o máximo apoio possível em colaboração com as autoridades locais", disse a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, em uma publicação no X.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Segundo o jornal NHK, autoridades acreditam que o fogo tenha começado na casa do morador que morreu. A pessoa morava na parte noroeste da área afetada.

Este acidente foi o maior incêndio urbano desde o de Sakata em 1976, que destruiu mais de mil residências. Em 2016, um incêndio em Itoigawa também destruiu 147 edifícios e cerca de 40.000 metros quadrados.