SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O regime venezuelano vem usando um personagem de desenho animado como parte da propaganda do país em meio a operações norte-americanas no Caribe.

No desenho, Nicolas Maduro é o "Super Bigode". No ar desde 2021, o programa transmitido pela TV estatal coloca o líder venezuelano como herói e mostra ações do exército do país durante os conflitos.

A animação mostra maduro como um herói forte portando trajes típicos e o tradicional bigode. Vestido de vermelho, ele costuma sempre estar acompanhado de homens das forças armadas no desenho, mostrando seu poder de liderança. Os frames são produzidos com o auxílio de inteligência artificial.

Enquanto aumenta a tensão no Caribe com a aproximação de tropas norte-americanas, o "Superbigode" trabalha para proteger o país. Além e passar na TV, o desenho é usado em peças publicitárias e em convites para a população em ações governamentais. No canal do YouTube do Superbigode, são quase 500 mil visualizações nos vídeos.

Em um episódio exibido em setembro, o alter ego de Maduro deixa o traje tradicional e veste uma farda do exército. Isso aconteceu pouco depois que Donald Trump ordenou o ataque a embarcações venezuelanas na costa caribenha. No episódio, ele pediu união para contra-atacar as forças inimigas.

Apesar de relatar que está tudo bem e descrever que o país não tem cultura bélica, Maduro faz propaganda para que o povo defenda a nação. "A Venezuela é uma nação de libertadores! Nossa cultura não é belicista; a milícia é o reflexo do espírito popular, sempre disposto a defender sua soberania", diz a legenda do vídeo.

De maneira geral, o personagem é uma forma de satirizar a tentativa de interferência externa dentro do país a partir do ponto de vista do regime. A narrativa coloca o país como vítima das incursões dos Estados Unidos e outros países.