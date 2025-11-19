SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Exército de Israel anunciou ataques a alvos do Hamas nesta quarta-feira (19). A ofensiva seria uma resposta a violações do grupo extremista ao acordo de cessar-fogo.

Ofensiva deixou ao menos 25 mortos no lado palestino. Segundo a agência da Defesa Civil de Gaza à AFP, foram 12 na Cidade de Gaza, no norte do território, e outras 13 em Khan Yunis, no sul.

Forças de Defesa de Israel informou violação no X e logo depois, exército relatou ataques. Em uma postagem seguinte, eles informaram que os terroristas teriam aberto fogo contra soldados em Khan Yunis e, em resposta, as forças de defesa começaram a atacar alvos terroristas pelo território.

"Vários terroristas foram identificados cruzando a linha amarela e se aproximando das tropas da IDF ao norte de Gaza, representando uma ameaça imediata", disse comunicado das IDF, no início da tarde desta quarta-feira, no horário de Brasília.

MORTES CONTINUAM MESMO COM TRÉGUA

O Governo da Palestina informou 279 mortes horas antes destes novos ataques. O número inclui vítimas depois do início do cessar-fogo, em outubro deste ano. Israel não comentou as afirmações.

Além dos mortos, outros 652 palestinos ficaram feridos. Os números foram divulgados hoje em um comunicado do Gabinete de Imprensa do país e contabilizam violações cometidas até a noite de ontem na região.

O órgão acusa o Exército de Israel de 113 disparos diretos contra civis. De acordo com as autoridades, os militares teriam atacado diretamente cidadãos, casas, bairros residenciais e tendas de deslocados.

Outras mortes teriam ocorrido em outros 174 ataques e bombardeios israelenses. Além disso, a pasta afirma que 17 incursões foram realizadas por veículos militares em áreas residenciais e agrícolas, enquanto houve também 85 demolições de casas e instalações civis durante esse período.

Palestina diz que esse "comportamento agressivo" deve frustrar qualquer esforço internacional para manter a paz. "Isso confirma a insistência da ocupação israelense em minar o acordo e criar uma realidade sangrenta no terreno, ameaçando a segurança e a estabilidade na Faixa de Gaza", acrescenta.

Governo palestino pede que o presidente dos EUA, Donald Trump, tome uma providência em relação ao que está acontecendo. Além dele, os países mediadores e o Conselho de Segurança da ONU devem atuar de forma séria e eficaz para "obrigar Israel a cumprir os termos do cessar-fogo e do protocolo humanitário".

TRÉGUA FRÁGIL

Hamas e Israel têm trocado acusações de quebra do acordo selado pelos EUA desde o dia um do cessar-fogo. Nos primeiros dias, o país de Benjamin Netanyahu alegava demora na entrega de corpos de reféns, enquanto o Hamas afirmava que os bombardeios no enclave não haviam cessado.

Neste último mês, ataques em Gaza não cessaram. O exército israelense chegou a atacar o local por três dias consecutivos em retaliação a morte de um soldado de Israel, deixando 104 palestinos mortos. O agente teria sido morto em um suposto ataque de homens armados, mas o Hamas rejeitou a acusação.