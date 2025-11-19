SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump disse nesta quarta-feira (19) que trabalhará para ajudar a acabar com a guerra no Sudão, depois que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pediu que o presidente americano se envolvesse no assunto.

"Já começamos a trabalhar nisso", disse Trump em uma conferência de investimentos saudita, um dia depois de se reunir com o governante do país na Casa Branca.

O Conselho Soberano do Sudão, comandado pelo atual líder do país e chefe do Exército, Abdel Fattah al-Burhan, declarou que está disposto a cooperar com os EUA e a Arábia Saudita para buscar a paz no país.

Em comunicado, o órgão agradeceu a Washington e Riad por "seus esforços contínuos para deter o derramamento de sangue sudanês" e expressou sua "prontidão para se engajar seriamente com eles para alcançar a paz que o povo sudanês almeja".

O conflito no Sudão eclodiu em 2023 em meio a uma luta pelo poder entre as Forças Armadas sudanesas e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF), antes de uma transição planejada para um regime civil. Isso causou a morte de dezenas de milhares de pessoas, com acusações de limpeza étnica, destruição generalizada e deslocamento em massa, atraindo atenção potências estrangeiras e ameaçando dividir o Sudão.

O príncipe herdeiro saudita diz acreditar que a pressão direta de Trump é necessária para quebrar o impasse nas negociações para acabar com mais de dois anos e meio de guerra, apontando para seu trabalho para alcançar um cessar-fogo em Gaza em outubro, disseram cinco pessoas familiarizadas com o assunto.

Salman pareceu apelar para a visão que o presidente dos EUA tem de si mesmo como um pacificador, de acordo com o relato de Trump. "Ele mencionou o Sudão ontem e disse: ?Senhor, o senhor está falando sobre muitas guerras, mas há um lugar na Terra chamado Sudão, e é horrível o que está acontecendo?", disse o americano.

Para a Arábia Saudita, a resolução do conflito está ligada à segurança nacional, com centenas de quilômetros do litoral sudanês situados em frente à costa do Mar Vermelho do reino.

Trump disse que seu governo começou a trabalhar na questão cerca de 30 minutos depois que o príncipe herdeiro explicou sua importância.