SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, no sábado (22), na África do Sul, em um encontro à margem do G20, a cúpula dos chefes de Estado e governo das 19 principais economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.

A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (21) pela assessoria do Palácio do Planalto. O presidente chegou à África do Sul no fim da manhã (início da manhã no Brasil). Na pista do aeroporto de Joanesburgo, assistiu a uma apresentação cultural e seguiu para o hotel.

Merz comparou desfavoravelmente o Brasil com a Alemanha durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio, após participar da Cúpula dos Líderes, no último dia 7, em Belém, cidade onde é realizada a COP30.

O premiê afirmou que os alemães vivem em um dos países mais bonitos do mundo.

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ?Quem de vocês gostaria de ficar aqui?? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos."

O tema da conversa entre os dois não foi divulgado pelo Planalto.

Nesta sexta, um dia antes do início do G20, Lula terá um encontro bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

No início da semana, os dois conversaram por telefone sobre as prioridades da presidência sul-africana para o G20. Na ligação, de 40 minutos, o presidente brasileiro reforçou o apoio do Brasil às iniciativas da África do Sul, principalmente em relação ao Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo prêmio Nobel Joseph Stiglitz.

Na conversa, os dois combinaram o encontro à margem da cúpula de Joanesburgo para falar sobre o comércio entre os dois países.

Lula também vai participar do Fórum Ibas , no domingo (22), um encontro entre líderes do Brasil, Índia e África do Sul sobre a cooperação em áreas setoriais.

O presidente viajou ao lado dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e do assessor especial Celso Amorim. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, não participa da comitiva.

O G20 começa neste sábado sem a presença da maior economia do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu boicotar a reunião por desentendimentos com a anfitriã África do Sul ?o republicano acusa o governo de Cyril Ramaphosa de cometer um "genocídio contra brancos", mas o líder sul-africano ainda tinha esperança de uma confirmação de última hora do americano.

Os países-membros do grupo devem se debruçar durante o encontro sobre prioridades elencadas pela África do Sul. O governo anfitrião espera discutir uma reforma no sistema global de dívidas a fim de apoiar o crescimento econômico de países em desenvolvimento, entre outros temas.