SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pacientes na Dinamarca, que sofreram perda de visão após usarem os populares medicamentos para diabetes e perda de peso Wegovy e Ozempic, da Novo Nordisk, receberam indenização de uma associação ligada ao governo dinamarquês.

Associação avaliou cinco casos de perda de visão, e decidiu de forma favorável em quatro deles. A Associação Dinamarquesa de Compensação ao Paciente, disse nesta sexta-feira (21) que tomou decisões em cinco das 43 reivindicações que recebeu relacionadas à perda de visão supostamente ligada aos medicamentos, conforme informações da Reuters.

Quatro pacientes receberam um total de 800.000 coroas dinamarquesas (R$ 664.337 aproximadamente). O Estado financia os pagamentos de indenização concedidos pela entidade, um órgão independente que avalia reivindicações de pacientes.

A associação descreveu as decisões como "muito complexas". A análise exigiu a contribuição de um especialista em nervo óptico.

Os dois medicamentos, que contêm o ingrediente ativo semaglutida, foram associados, em casos muito raros, a uma condição ocular grave. Conhecida como Noiana (neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ou Naion, na sigla em inglês), a condição pode levar à perda de visão e ser irreversível.

A condição foi apontada pela Agência Europeia de Medicamentos como um possível efeito adverso da semaglutida. Após as conclusões da agência, a Novo Nordisk atualizou os rótulos de Wegovy e Ozempic para indicar que a semaglutida pode causar Noiana em até 1 em cada 10.000 pacientes.

Novo Nordisk diz que "perfil benefício-risco da semaglutida continua favorável". À Reuters, um porta-voz da farmacêutica disse que "a segurança do paciente é nossa principal prioridade", e que a empresa "acredita que o perfil benefício-risco da semaglutida continua favorável".