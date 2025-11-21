SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump encontrou com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, nesta sexta-feira (21), no Salão Oval da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos teceu elogios ao democrata, em uma mudança brusca de tom, em comparação aos ataques que proferiu contra o democrata durante a campanha eleitoral.

"Ele tem opiniões um pouco excêntricas, mas quem sabe", disse Trump sobre Mamdani, que é autodeclarado socialista. "Acho que ele vai surpreender algumas pessoas conservadoras, na verdade", afirmou o presidente.

Ainda juntos no Salão Oval, Trump elogiou o democrata, disse que conversaram sobre objetivos em comum, como construção de moradias e a redução dos preços dos alimentos. "Acabamos de ter uma ótima reunião", disse o republicano.

"Acho que vocês terão, espero, um prefeito realmente ótimo", disse Trump, ao prometer ajudar Mamdani a "realizar o sonho de todos". Segundo o presidente, os dois conversaram sobre objetivos em comum, como a construção de moradias e a redução dos preços dos alimentos. Mamdani afirmou que tiveram uma "reunião produtiva".

Durante a campanha para a Prefeitura da maior cidade do país, Trump atacou repetidas vezes o democrata, e ameaçou cortar repasses de verbas para cidade caso ele fosse eleito. Às vésperas da eleição, o presidente chegou a pedir que os eleitorres votassem no candidato Andrew Cuomo, que concorreu como independente após perder para Mamdani nas prévias do Partido Demorata.

Mamdani, que é o primeiro prefeito eleito muçulmano de Nova York, também demonstrou um tom mais amigável em relação ao que mostrara em eventos anteriores. Em seu discurso de vitória, por exemplo, o democrata provocou Trump e o descreveu como um "déspota". No encontro desta sexta, Mamdani se esquivou quando questionado sobre a fala. "Já me chamaram de coisas muito piores do que um déspota, então não é tão ofensivo assim", disse Trump.

O presidente ainda respondeu que "com certeza moraria" na Nova York de Mamdani. "Espero ajudá-lo, não prejudicá-lo... uma grande ajuda", afirmou Trump. "Acho que este prefeito pode fazer coisas realmente excelentes."

Durante a campanha eleitoral, Trump ameaçou prender Mamdani quando o então candidato afirmou que não permitira ações do serviço federal de imigração na cidade. Mais tarde, o presidente ainda classificou o democrata de "um comunista puro" e, por isso, afirmou que sua vitória seria "inconcebível".

Após o encontro, no entanto, o clima parece o oposto. "Ele é diferente", disse Trump. "Ele tem a chance de realmente fazer algo grandioso por Nova York." Segundo o republicano, ambos concodaram "em muito mais coisa" do que ele imaginava.