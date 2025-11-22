As negociações em torno do documento final da conferência se estenderam pela madrugada. O evento estava previsto para terminar nesta sexta-feira (21).
No início da manhã de ontem, foram divulgados os rascunhos dos textos que estavam em discussão, o chamado Pacote de Belém.
Representantes da sociedade civil criticaram a falta de ambição das nações para buscar as metas climáticas previstas no Acordo de Paris, que procura conter o aumento da temperatura do planeta em até 1,5ºC, como limite para que o planeta não entre em um ciclo grave de catástrofes ambientais.
Um dos principais pontos de frustração foi a ausência do mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, os principais responsáveis pelas emissões dos gases que causam o aquecimento global.
O governo brasileiro, e especialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, insistiu na aprovação de um texto que abordasse alguma proposta de cronograma de implementação dessa transição energética.
Tags:
Belém | cop30 | internaciona | meio ambiente