JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, disse a Lula (PT) neste sábado (22) que não teve a intenção de ofender Belém e os brasileiros ao expressar alívio por retornar ao seu país depois da COP30. Merz e o presidente brasileiro tiveram um encontro bilateral de pouco mais de meia hora durante a cúpula do G20, que acontece neste fim de semana em Joanesburgo, na África do Sul.

Respondendo sobre o encontro à TV Globo depois de participar de uma entrevista coletiva com jornalistas alemães, Merz descreveu a reunião com Lula como "ótima". O premiê ressaltou que o brasileiro irá a Hanover, na Alemanha, em abril do ano que vem, para visitar uma feira industrial.

"Somos amigos próximos. Estou realmente ansioso para encontrá-lo várias vezes no futuro", acrescentou Merz, que foi pressionado pela oposição na Alemanha após a fala sobre Belém. A declaração, na qual Merz disse que todos ficaram felizes de ir embora "daquele lugar", causou mal-estar entre políticos brasileiros como o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB) e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

No encontro com Merz neste sábado, Lula falou das belezas de Belém, da comida e das danças típicas da região. Também estavam na pauta do evento outros temas de interesse dos dois países, como o apoio alemão ao TFFF, o fundo para preservação das florestas tropicais lançado pelo Brasil na COP30.