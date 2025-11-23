JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (23) que pretende conversar com Donald Trump na busca de uma solução para a crise militar entre Estados Unidos e Venezuela.

"Eu estou muito preocupado e gostaria que não acontecesse nada, nada militarmente na América do Sul", afirmou. Lula deu a declaração em entrevista à imprensa brasileira e estrangeira ao final do encontro de líderes do G20, em Joanesburgo, na África do Sul.

"A mim me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocaram no Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump", disse Lula, lembrando que o Brasil "tem responsabilidades na América do Sul" e uma extensa fronteira com a Venezuela.

O presidente lembrou o histórico pacífico do continente nas últimas décadas. "A América do Sul é considerada uma zona de paz. Nós somos um continente sem armas nucleares. O nosso negócio é trabalhar para se desenvolver e crescer", disse.

Lula citou o conflito entre Rússia e Ucrânia como exemplo de que é muito mais fácil iniciar uma guerra do que terminá-la.

Nos últimos meses, por ordem de Trump, os EUA deslocaram milhares de soldados e uma série de navios de guerra, incluindo o maior porta-aviões do mundo, para a região. Pelo menos 80 pessoas já morreram em barcos atacados pelas forças armadas americanas, sob afirmações não comprovadas de que transportavam drogas com destino aos EUA.

Trump também anunciou ter autorizado a CIA, agência de inteligência americana, a operar dentro da Venezuela, o que foi interpretado como um plano para derrubar o ditador Nicolás Maduro.