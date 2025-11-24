BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O regime de Nicolás Maduro na Venezuela chamou de "ridículo" o plano dos Estados Unidos de designar o "inexistente" Cartel de los Soles como uma organização terrorista, nesta segunda-feira (24). A designação, formalizada mais cedo neste mês, passa a valer nesta segunda, e equipara o grupo a facções criminosas como o venezuelano Tren de Aragua e a o mexicano cartel de Sinaloa.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a nova designação do Cartel de los Soles se dava por seu suposto papel na importação de drogas para os EUA. O governo de Donald Trump acusa Maduro de liderar o grupo, o que ele nega.

A medida ocorre enquanto o ditador enfrenta pressão crescente de uma mobilização militar massiva de Washington no Caribe. Maduro também se mostrou preocupado com a possibilidade de que os EUA tentem usar a designação do grupo para justificar uma ação militar na Venezuela. Especialistas afirmam que a medida por si só não autorizaria tal ação.

Maduro sempre negou qualquer envolvimento em crimes e acusa os EUA de tentar derrubá-lo para controlar as vastas reservas de petróleo da Venezuela.

"A Venezuela rejeita categórica, firme e absolutamente a nova e ridícula invenção do secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, que designa o inexistente Cartel de los Soles como uma organização terrorista", disse o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, em sua conta no Telegram.

A medida revive "uma mentira infame e vil para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela, sob o formato clássico de mudança de regime dos EUA. Esta nova manobra terá o mesmo destino das agressões anteriores e recorrentes contra nosso país: o fracasso", acrescentou Gil.

Segundo a agência Reuters, os EUA estão prestes a lançar uma nova fase de operações relacionadas à Venezuela nos próximos dias, embora não se saiba o momento exato ou o escopo das novas operações, nem se Trump já tomou uma decisão final para agir.

Até o momento, as ações americanas na região têm se limitado a ataques a barcos supostamente ligados ao narcotráfico e ao posicionamento de tropas, navios de guerras e aeronaves nas águas internacionais caribenhas e territórios americanos ou de aliados próximos à Venezuela.

O Departamento do Tesouro dos EUA já havia designado em julho o Cartel de los Soles ?nome que faz referência à insígnia solar usada pelos generais venezuelanos? como um uma organização terrorista, uma medida que congela quaisquer de seus ativos nos EUA e proíbe, de maneira geral, a existência de negócios com pessoas e empresas americanas.

O InSight Crime, uma fundação que analisa o crime organizado, disse em agosto que era uma "simplificação excessiva" afirmar que Maduro lidera o cartel, dizendo que o grupo "é mais precisamente descrito como um sistema de corrupção no qual oficiais militares e políticos lucram trabalhando com traficantes de drogas".

